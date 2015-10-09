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Любительский бокс
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Победа со счётом 4:1 принесла Казахстану медаль ЧА по боксу

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Победа со счётом 4:1 принесла Казахстану медаль ЧА по боксу ©Depositphotos

Казахстанец Нурбек Мурсал вышел в полуфинал чемпионата Азии среди боксёров до 19 и 23 лет, проходящего в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

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Казахстанец Нурбек Мурсал вышел в полуфинал чемпионата Азии среди боксёров до 19 и 23 лет, проходящего в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 70 килограммов (возрастная категория U-23) он встретился с представителем Саудовской Аравии Мажедом Алхажем Иссой и победил со счётом 4:1.

Выход в полуфинал гарантировал ему как минимум бронзовую медаль.


Ранее Казахстан понёс четыре потери за день на континентальном турнире, подробности - здесь.

Чемпионат Азии по боксу среди вышеназванных возрастных категорий проходит с 3 по 16 июля.

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