Четыре потери за день: как Казахстан бился за медали ЧА по боксу

Шесть представительниц Казахстана выступили в пятый день чемпионата Азии среди боксеров до 19 и 23 лет в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.
Все они боксировали в возрастной категории U-19. Из них продолжить борьбу за золото смогли только две, гарантировавшие себе как минимум бронзу. Основным барьером для наших девушек на стадии 1/4 финала стали соперницы из Индии.
Кто прошел в полуфинал
- Мадира Жумакан (48 кг) досрочно завершила свой четвертьфинальный бой, победив вьетнамку Зи Хонг Иен Нгуен в третьем раунде ввиду явного преимущества.
- Акнур Турсынгали (57 кг) одолела представительницу Тайбэя Лижун Лин со счетом 4:1.
Кто покинул турнир
Остальные четыре казахстанские боксерши уступили соперницам из Индии:
- Жадыра Калтай (51 кг) проиграла Чандрике Бхореши Пужари - 0:5;
- Марал Толепберген (54 кг) проиграла Джойшире Деви Широм - 0:5;
- Жасмин Абрамян (60 кг) проиграла Чахат - 0:5;
- Алтынгуль Аймухан (75 кг) проиграла Аншике - 1:4.
Чемпионат Азии по боксу среди вышеназванных возрастных категорий стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.
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