Четыре потери за день: как Казахстан бился за медали ЧА по боксу

Шесть представительниц Казахстана выступили в пятый день чемпионата Азии среди боксеров до 19 и 23 лет в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

Все они боксировали в возрастной категории U-19. Из них продолжить борьбу за золото смогли только две, гарантировавшие себе как минимум бронзу. Основным барьером для наших девушек на стадии 1/4 финала стали соперницы из Индии.

Кто прошел в полуфинал

Мадира Жумакан (48 кг) досрочно завершила свой четвертьфинальный бой, победив вьетнамку Зи Хонг Иен Нгуен в третьем раунде ввиду явного преимущества.

Акнур Турсынгали (57 кг) одолела представительницу Тайбэя Лижун Лин со счетом 4:1.

Кто покинул турнир

Остальные четыре казахстанские боксерши уступили соперницам из Индии:

Жадыра Калтай (51 кг) проиграла Чандрике Бхореши Пужари - 0:5;

Марал Толепберген (54 кг) проиграла Джойшире Деви Широм - 0:5;

Жасмин Абрамян (60 кг) проиграла Чахат - 0:5;

Алтынгуль Аймухан (75 кг) проиграла Аншике - 1:4.

Чемпионат Азии по боксу среди вышеназванных возрастных категорий стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.

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