Казахстанец разгромил соперника и вышел в полуфинал ЧА по боксу

Казахстанец Темирлан Мукатаев одержал уверенную победу на чемпионате Азии среди боксёров до 19 и 23 лет, проходящем в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 85 килограммов (возрастная группа U-23) он со счётом 4:0 прошёл представителя Индии Рокея Чаудхари.

Благодаря выходу в полуфинал Мукатаев обеспечил себе как минимум бронзовую медаль.

Ранее также свои бои выиграли Нурбек Мурсал (70 кг) и Аман Конысбеков (75 кг), выйдя в 1/2 финала континентального турнира.

Чемпионат Азии по боксу стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.

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