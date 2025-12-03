Казахстанские боксёры узнали первых соперников на ЧМ-2025 от IBA

В Дубае (ОАЭ) состоялась жеребьёвка чемпионата мира по боксу от IBA, по итогам которой своих первых соперников узнали представители сборной Казахстана, передают Vesti.kz.
Бои в рамках турнира пройдут в Дубае с 4 по 13 декабря.
Организаторы турнира также раскрыли систему призовых. Победители соревнований получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — 150 тысяч, обладатели бронзы — 75 тысяч, а участники четвертьфинальной стадии заработают по 10 тысяч долларов.
Состав сборной Казахстана уже опубликован — с ним можно ознакомиться по ссылке. Отмечается, что национальная команда уже прибыла на место проведения чемпионата и начала финальную подготовку.
Ранее федерации Узбекистана и России также представили расширенные списки своих команд на грядущий турнир — они включили в заявки ведущих бойцов, представляющих страны на международной арене.
