Казахстанские боксёры узнали первых соперников на ЧМ-2025 от IBA

В Дубае (ОАЭ) состоялась жеребьёвка чемпионата мира по боксу от IBA, по итогам которой своих первых соперников узнали представители сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

Итог жеребьёвки для сборной Казахстана48 кг. Темиртас Жусупов - Гаурав Соланки (Индия) / Али Нгвандо (Танзания);51 кг. Даниял Сабит - Келвин Майна (Кения);54 кг. Сакен Бибосынов - Катего Кеорапетсе (Ботсвана);57 кг. Оразбек Асылкулов - Джозеф (Фиджи) / Санчес Да Силва (Кабо-Верде);60 кг. Серик Темиржанов - Эрдэнэбатын Цэндбаатар (Монголия);63.5 кг. Ертуган Зейнуллинов - Даваадал Алтангэрэл (Монголия) / Митч Ледерман (Австралия);67 кг. Санатали Тольтаев - Джеральд Кабинда (Замбия);71 кг. Абылайхан Жусупов - Альфино Саезар (Индонезия)/Арарат Арутюнян (Армения);75 кг. Сабыржан Аккалыков - Касилилика (Танзания) / Коусин (Сейшельские острова);81 кг. Ерасыл Жакпеков - Эбенезер Зунграна (Буркина Фасо);86 кг. Даулет Толемисов - Рамон Соуза (Бразилия);92 кг. Нурмагамед Юсупов - Навруз Джафоев (Таджикистан);+92 кг. Нурлан Сапарбай - Исмаиливандаеж (Иран) / Раамезанпурделвар (IBA-Pro).

Бои в рамках турнира пройдут в Дубае с 4 по 13 декабря.

Организаторы турнира также раскрыли систему призовых. Победители соревнований получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — 150 тысяч, обладатели бронзы — 75 тысяч, а участники четвертьфинальной стадии заработают по 10 тысяч долларов.

Состав сборной Казахстана уже опубликован — с ним можно ознакомиться по ссылке. Отмечается, что национальная команда уже прибыла на место проведения чемпионата и начала финальную подготовку.

Ранее федерации Узбекистана и России также представили расширенные списки своих команд на грядущий турнир — они включили в заявки ведущих бойцов, представляющих страны на международной арене.

