Казахстанские боксерши выиграли в восьми из десяти весах на ЧА-2021 по боксу

Ляззат Кунгейбаева стала чемпионкой Азии по боксу в весе свыше 81 килограмма и принесла Казахстану восьмое "золото" континентального турнира в Дубае, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале ее соперницей была Анупама из Индии. Казахстанка победила раздельным решением судей со счетом 3:2.

Ранее чемпионками Азии в Дубае стали Алуа Балкибекова (до 48), Назым Кызайбай (до 51), Дина Жоламан (до 54), Римма Волосенко (до 60), Милана Сафронова (до 64), Валентина Хальзова (до 69) и Фариза Шолтай (до 81). Владислава Кухта (до 57) финишировала второй, а Марина Вольнова (до 75) - третьей.

Таким образом, казахстанские боксерши не смогли взять "золото" только в двух весовых категориях из десяти.

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