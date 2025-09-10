Казахстанка побила олимпийскую чемпионку и завоевала медаль ЧМ-2025

Представительница Казахстана Аида Абикеева выиграла четвертьфинальный поединок на чемпионате мира по боксу, который проходит в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В весовой категории до 65 килограммов ей противостояла турчанка Бусеназ Сюрменели. В первом раунде Абикеева выиграла - 4:1, второй отрезок с идентичным счётом завершился в пользу казахстанки.

Третий раунд Аида снова провела уверено, добыв путёвку в полуфинал и завоевав бронзовую медаль турнира.

Отметим, что Бусеназ Сюрменели - трёхкратная чемпионка мира (2019, 2022, 2025), обладательница золота Олимпиады в Токио (2020), золотая (2024) и бронзовая (2019) призёрша чемпионата Европы.

Сегодня, 10 сентября, сборная Казахстана по боксу провела яркий и насыщенный день на чемпионате мира. Виктория Графеева уверенно переиграла Ситору Турдибекову из Узбекистана, Елдана Талипова остановила новозеландку Селин Даниэль, а Махмуд Сабырхан взял верх над японцем Руи Ямагучи. Торехан Сабырхан оказался сильнее француза Макана Траоре, а Алуа Балкибекова без особых проблем прошла представительницу Китайского Тайбэя И-Сюань Гуо.

Не обошлось и без потерь. Нурбек Оралбай уступил Жавохиру Умматалиеву, Сагындык Тогамбай проиграл Турабеку Хабибуллаеву - оба соперника представляли Узбекистан. А Карина Ибрагимова не справилась с польской спортсменкой Юлией Шереметой.