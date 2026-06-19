Казахстан или Узбекистан? Известны все полуфиналисты Кубка мира по боксу

Сборная Казахстана по боксу выиграла восемь медалей на этапе Кубка мира от World Boxing - медали гарантировали себе Назым Кызайбай и Айбек Оралбай, а Vesti.kz называют весь список призёров турнира.
Медалисты Кубка мира определились во всех 20 весовых категориях, а чемпионы определятся 21 июня.
Первым в полуфинал мужского турнира вышел двукратный чемпион мира Санжар Ташкенбай, переигравший в своём бою бронзового призёра первого этапа Кубка мира в Бразилии - Анваржана Ходжиева из Кыргызстана.
В категории до 70 килограммов Абылайхан Жусупов прошёл чемпиона Азии среди молодёжи из Узбекистана - Шавкатжона Болтаев.
В супертяжелой весовой категории Айбек Оралбай победил британца Мэттью Уильямса и вышел в полуфинал.
Помимо этого, Казахстан потерял ещё нескольких боксёров, которые не дошли до медалей на турнире в Китае.Боксёры из каких стран прошли в 1/2 финала Кубка мира в Китае:Узбекистан - 6 боксеров;Казахстан, Франция, Индия, Бразилия и Азербайджан - по 3 боксера;Англия, Иордания, Болгария, Италия, Китай, США, Южная Корея - по 2 боксера;Испания, Польша, Иран, Молдова и Германия - по 1 боксеру.
Битва с Узбекистаном и ещё 7 боёв Казахстана: прямая трансляция 5-го дня Кубка мира по боксу
До 50 килограммов
Санжар Ташкенбай (Казахстан) - Мартин Молина Салвадор (Испания)
Асылбек Жалилов (Узбекистан) - Хутайфа Ешиш (Иордания)
До 55 килограммов
Жайонг Шин (Южная Корея) - Жиамао Жан (Китай)
Нихил Нихил (Индия) - Лоренсо Патрисио (США)
До 60 килограммов
Абдумалик Халоков (Узбекистан) - Радослав Росенов (Болгария)
Уильям Хьюитт (Англия) - Луиз Габриэль (Бразилия)
До 65 килограммов
Маркус Лютер (США) - Али Хабибинежад (Иран)
Александру Парашив (Молдова) - Юго Гро (Франция)
До 70 килограммов
Зеяд Ишаш (Иордания) - Абылайхан Жусупов (Казахстан)
Макан Траоре (Франция) - Дипак Дипак (Индия)
До 75 килограммов
Матеуш Урбан (Польша) - Саиджамшид Джафаров (Азербайджан)
Рами Киван (Болгария) - Габриэла Гуиди Ронтани (Италия)
До 80 килограммов
Жавохир Умматалиев (Узбекистан) - Мурад Аллахвердиев (Азербайджан)
Минсеон Ким (Южная Корея) - Вандерлей Перейра (Бразилия)
85 килограммов
Акмалджон Исроилов (Узбекистан) - Паоло Карузо (Италия)
Джуниор Тада (Франция) - Жуно Жуно (Индия)
До 90 килограммов
Турабек Хабибуллаев (Узбекистан) - Хан Сенжен (Китай)
Айзак Окох (Англия) - Альфонсо Домингес (Азербайджан)
Свыше 90 килограммов
Айбек Оралбай (Казахстан) - Жоэль Рамос (Бразилия)
Арман Маханов (Узбекистан) - Никита Путилов (Германия)
Пять спортсменок из Казахстана пробились в полуфинальную стадию и гарантировали бронзовые медали турнира.Участницы 1/2 финала этапа Кубка мира по боксу в Китае
До 48 килограммов
Фарзона Фозилова (Узбекистан) - Ангелика Христофорска (Польша)
Жиоти Жиоти (Индия) - Фатима Эррера (Мексика)
До 51 килограмма
Минакши Минакши (Индия) - Лаура Фуэртес Фернандез (Испания)
Роман Моулай (Франция) - Ю Ву (Китай)
До 54 килограммов
Вассила Лхадири (Франция) - Сирин Чарааби (Италия)
Назым Кызайбай (Казахстан) - Натнича Чонгпронгкланг (Таиланд)
До 57 килограмма
Зию Чен (Китай) - Нигина Уктамова (Узбекистан)
Амина Зидани (Франция) - Прачи Прачи (Индия)
До 60 килограммов
Ю Тин Лин (Тайбэй) - Чен Гиу Ян (Китай)
Ситора Турдибекова (Узбекистан) - Виктория Графеева (Казахстан)
До 65 килограммов
Аида Абикеева (Казахстан) - Беатрис Феррейра (Бразилия)
Кинга Кровка (Польша) - Саша Хикки (Англия)
До 70 килограммов
Лекейша Перголити (Австралия) - Лиу Ян (Китай)
Майлис Ричол (Франция) - Шантелль Рейд (США)
До 75 килограммов
Агата Качмарска (Польша) - Таммара Тибол (Канада)
Азиза Зокирова (Узбекистан) - Зию Бао (Китай)
До 80 килограммов
Эмилия Котерска (Польша) - Сиаомен Ван (Китай)
Давина Мишель (Франция) - Валерия Аксенова (Казахстан)
Свыше 80 килограммов
Олтиной Сотимбоева (Узбекистан) - Дина Исламбекова (Казахстан)
Элзбиета Войчик (Польша) - Юилиан Жан (Китай)
Добавим, что завтра, 20 июня, на этапе Кубка мира в Китае пройдут полуфинальные поединки, а на следующий день, 21 июня, будут разыграны золотые медали турнира.