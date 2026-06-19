Казахстан или Узбекистан? Известны все полуфиналисты Кубка мира по боксу

Сборная Казахстана по боксу выиграла восемь медалей на этапе Кубка мира от World Boxing - медали гарантировали себе Назым Кызайбай и Айбек Оралбай, а Vesti.kz называют весь список призёров турнира.

Медалисты Кубка мира определились во всех 20 весовых категориях, а чемпионы определятся 21 июня.

Первым в полуфинал мужского турнира вышел двукратный чемпион мира Санжар Ташкенбай, переигравший в своём бою бронзового призёра первого этапа Кубка мира в Бразилии - Анваржана Ходжиева из Кыргызстана.

В категории до 70 килограммов Абылайхан Жусупов прошёл чемпиона Азии среди молодёжи из Узбекистана - Шавкатжона Болтаев.

В супертяжелой весовой категории Айбек Оралбай победил британца Мэттью Уильямса и вышел в полуфинал.

Помимо этого, Казахстан потерял ещё нескольких боксёров, которые не дошли до медалей на турнире в Китае.

Боксёры из каких стран прошли в 1/2 финала Кубка мира в Китае:Узбекистан - 6 боксеров;Казахстан, Франция, Индия, Бразилия и Азербайджан - по 3 боксера;Англия, Иордания, Болгария, Италия, Китай, США, Южная Корея - по 2 боксера;Испания, Польша, Иран, Молдова и Германия - по 1 боксеру.

Битва с Узбекистаном и ещё 7 боёв Казахстана: прямая трансляция 5-го дня Кубка мира по боксу

До 50 килограммов

Санжар Ташкенбай (Казахстан) - Мартин Молина Салвадор (Испания)

Асылбек Жалилов (Узбекистан) - Хутайфа Ешиш (Иордания)

До 55 килограммов

Жайонг Шин (Южная Корея) - Жиамао Жан (Китай)

Нихил Нихил (Индия) - Лоренсо Патрисио (США)

До 60 килограммов

Абдумалик Халоков (Узбекистан) - Радослав Росенов (Болгария)

Уильям Хьюитт (Англия) - Луиз Габриэль (Бразилия)

До 65 килограммов

Маркус Лютер (США) - Али Хабибинежад (Иран)

Александру Парашив (Молдова) - Юго Гро (Франция)

До 70 килограммов

Зеяд Ишаш (Иордания) - Абылайхан Жусупов (Казахстан)

Макан Траоре (Франция) - Дипак Дипак (Индия)

До 75 килограммов

Матеуш Урбан (Польша) - Саиджамшид Джафаров (Азербайджан)

Рами Киван (Болгария) - Габриэла Гуиди Ронтани (Италия)

До 80 килограммов

Жавохир Умматалиев (Узбекистан) - Мурад Аллахвердиев (Азербайджан)

Минсеон Ким (Южная Корея) - Вандерлей Перейра (Бразилия)

85 килограммов

Акмалджон Исроилов (Узбекистан) - Паоло Карузо (Италия)

Джуниор Тада (Франция) - Жуно Жуно (Индия)

До 90 килограммов

Турабек Хабибуллаев (Узбекистан) - Хан Сенжен (Китай)

Айзак Окох (Англия) - Альфонсо Домингес (Азербайджан)

Свыше 90 килограммов

Айбек Оралбай (Казахстан) - Жоэль Рамос (Бразилия)

Арман Маханов (Узбекистан) - Никита Путилов (Германия)

Пять спортсменок из Казахстана пробились в полуфинальную стадию и гарантировали бронзовые медали турнира.

Участницы 1/2 финала этапа Кубка мира по боксу в Китае

До 48 килограммов

Фарзона Фозилова (Узбекистан) - Ангелика Христофорска (Польша)

Жиоти Жиоти (Индия) - Фатима Эррера (Мексика)

До 51 килограмма

Минакши Минакши (Индия) - Лаура Фуэртес Фернандез (Испания)

Роман Моулай (Франция) - Ю Ву (Китай)

До 54 килограммов

Вассила Лхадири (Франция) - Сирин Чарааби (Италия)

Назым Кызайбай (Казахстан) - Натнича Чонгпронгкланг (Таиланд)

До 57 килограмма

Зию Чен (Китай) - Нигина Уктамова (Узбекистан)

Амина Зидани (Франция) - Прачи Прачи (Индия)

До 60 килограммов

Ю Тин Лин (Тайбэй) - Чен Гиу Ян (Китай)

Ситора Турдибекова (Узбекистан) - Виктория Графеева (Казахстан)

До 65 килограммов

Аида Абикеева (Казахстан) - Беатрис Феррейра (Бразилия)

Кинга Кровка (Польша) - Саша Хикки (Англия)

До 70 килограммов

Лекейша Перголити (Австралия) - Лиу Ян (Китай)

Майлис Ричол (Франция) - Шантелль Рейд (США)

До 75 килограммов

Агата Качмарска (Польша) - Таммара Тибол (Канада)

Азиза Зокирова (Узбекистан) - Зию Бао (Китай)

До 80 килограммов

Эмилия Котерска (Польша) - Сиаомен Ван (Китай)

Давина Мишель (Франция) - Валерия Аксенова (Казахстан)

Свыше 80 килограммов

Олтиной Сотимбоева (Узбекистан) - Дина Исламбекова (Казахстан)

Элзбиета Войчик (Польша) - Юилиан Жан (Китай)

Добавим, что завтра, 20 июня, на этапе Кубка мира в Китае пройдут полуфинальные поединки, а на следующий день, 21 июня, будут разыграны золотые медали турнира.