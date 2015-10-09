Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Любительский бокс
Сегодня 11:00
 

Двукратный чемпион мира принёс Казахстану медаль Кубка мира по боксу

  Комментарии

Поделиться
Двукратный чемпион мира принёс Казахстану медаль Кубка мира по боксу Санжар Ташкенбай. Фото: КФБ©

Казахстанский боксёр Санжар Ташкенбай провёл свой первый поединок на втором этапе Кубка мира от World Boxing, проходящем в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский боксёр Санжар Ташкенбай провёл свой первый поединок на втором этапе Кубка мира от World Boxing, проходящем в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

В 1/4 финала весовой категории до 50 килограммов он встречался с Анваржаном Ходжиевым из Кыргызстана, бронзовым призёром первого этапа Кубка мира в Бразилии (2026). По итогам трёх раундов казахстанец одержал победу единогласным решением судей.

Таким образом Санжар Ташкенбай вышел в полуфинал турнира и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Ранее в четвертьфинале Кубка мира казахстанка Виктория Графеева (60 кг) выиграла свой бой и гарантировала себе медаль, а вот Лаура Есенгельды (70 кг) уступила призёрше Олимпиады.

Позднее на ринг выйдут ещё пять боксёров Казахстана. Подробности - тут.

Санжар Ташкенбай является двукратным чемпионом мира по боксу (Ташкент-2023, Ливерпуль-2025). Также в его активе — золотая медаль чемпионата Азии, который прошёл в Аммане в 2022 году.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Филадельфия   •   Групповой этап, мужчины
20 июня 05:30   •   не начат
Бразилия
Бразилия
- : -
Гаити
Гаити
Кто победит в основное время?
Бразилия
Ничья
Гаити
Проголосовало 50 человек

Реклама

Живи спортом!