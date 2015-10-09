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Со счётом 5:0 завершился бой Казахстана против призёрки Олимпиады за медаль Кубка мира боксу

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Со счётом 5:0 завершился бой Казахстана против призёрки Олимпиады за медаль Кубка мира боксу ©КФБ

Представительница Казахстана Лаура Есенгельды провела свой второй поединок на втором этапе Кубка мира по боксу от World Boxing, который проходит в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

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Представительница Казахстана Лаура Есенгельды провела свой второй поединок на втором этапе Кубка мира по боксу от World Boxing, который проходит в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

В 1/4 финала весовой категории до 70 килограммов она встречалась с хозяйкой ринг Ян Лю (серебряная призерша Олимпиады-2024 в Париже). По итогам трёхраундовоого противостояния судьи отдали победу китаянке.

Таким образом Ян Лю вышла в полуфинал и гарантировала себе как минимум бронзовую медаль, а казахстанка завершила выступление на турнире.

Ранее другая казахстанка Виктория Графеева выиграла свой бой в 1/4 финала Кубка мира.

Позднее на ринг выйдут еще шесть боксёров Казахстана. Подробности - тут.

 

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