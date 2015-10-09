Со счётом 5:0 завершился бой Казахстана против призёрки Олимпиады за медаль Кубка мира боксу

Представительница Казахстана Лаура Есенгельды провела свой второй поединок на втором этапе Кубка мира по боксу от World Boxing, который проходит в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

В 1/4 финала весовой категории до 70 килограммов она встречалась с хозяйкой ринг Ян Лю (серебряная призерша Олимпиады-2024 в Париже). По итогам трёхраундовоого противостояния судьи отдали победу китаянке.

Таким образом Ян Лю вышла в полуфинал и гарантировала себе как минимум бронзовую медаль, а казахстанка завершила выступление на турнире.

Ранее другая казахстанка Виктория Графеева выиграла свой бой в 1/4 финала Кубка мира.

Позднее на ринг выйдут еще шесть боксёров Казахстана. Подробности - тут.

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