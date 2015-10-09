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Виктория Графеева победила трёхкратную чемпионку и взяла медаль Кубка мира по боксу

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Виктория Графеева победила трёхкратную чемпионку и взяла медаль Кубка мира по боксу ©КФБ

Представительница Казахстана Виктория Графеева провела свой первый поединок на втором этапе Кубка мира по боксу от World Boxing, проходящем в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

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Представительница Казахстана Виктория Графеева провела свой первый поединок на втором этапе Кубка мира по боксу от World Boxing, проходящем в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

В 1/4 финала весовой категории до 60 килограммов она встречалась с Иеонжи Ох из Южной Кореи,  победительница Азиатских игр-2018 года и трёхкратная чемпионка Азии. Бой продлился все отведённые три раунда, по итогам которых судьи единогласным решением (5:0) отдали победу казахстанке.

Таким образом Графеева вышла в полуфинал турнира и гарантировала себе как минимум бронзовую медаль.

Позднее на ринг выйдут ещё семь боксёров Казахстана. Подробности - тут.

Виктория Графеева является чемпионкой Азии 2024 года в Таиланде. Также она завоевала золото на домашнем этапе Кубка мира в Астане (2025) и на первом этапе Кубка мира-2026 в Бразилии.

Кроме того, в её активе серебро чемпионата мира IBA 2025 года в Сербии, бронза мирового первенства World Boxing в Ливерпуле, а также серебряная медаль престижного турнира Кубок Странджа 2026 года.

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