Судьи решили исход боя казахов на Кубке мира по боксу

На втором этапе Кубка мира по боксу в Гуйяне (Китай) состоялся четвертьфинальный бой между этническими казахами, сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала в весовой категории свыше 90 килограммов Данабек Байконыс, представляющий Китай встречался с Арманом Махановым из Узбекистана.

Поединок завершился победой Маханова раздельным решением судей - 3:2. Счет по раундам - 2:3, 4:1, 3:2 в пользу боксера из Узбекистана.

Второй этап Кубка мира по боксу завершится 21 июня. Всего на турнир заявлено около 333 боксёров из 44 стран, в том числе — 17 боксёров из Казахстана.

Напомним, сегодня 19 июня, в четвертьфинале Кубка мира свои бои выиграли Аида Абикевва (65 кг), Абылайхан Жусупов (70 кг), Санжар Ташкенбай (50 кг), Виктория Графеева (60 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг), а вот Алуа Балкибекова (51 кг) Лаура Есенгельды (70 кг) и Тимур Нурсеитов (75 кг) уступили.

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