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ЧМ-2026
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Ламин Ямаль сделал громкое заявление перед важным матчем Испании на ЧМ-2026

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Ламин Ямаль сделал громкое заявление перед важным матчем Испании на ЧМ-2026 Ламин Ямаль. Фото: depositphotos/JaviGhersi©

Ламин Ямаль поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Испании на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz

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Ламин Ямаль поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Испании на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz

После неудачного старта, когда его команда сыграла в нулевую ничью с Кабо-Верде, во втором туре предстоит сыграть против Саудовской Аравии. Нападающий "Барселоны" отметил, что команде нужна победа. При этом он пока не считает необходимым выходить в стартовом составе, так как все еще восстанавливается. 

"Ещё слишком рано, я нахожусь в процессе адаптации, сейчас не время играть весь матч, но я могу играть столько минут, сколько захочет тренер.

Была шумиха из-за ничьей, и в итоге многие команды сыграли вничью. Это ничего не значит. Для меня победа со счетом 6:0 в первом матче бессмысленна. Очевидно, мы должны победить в воскресенье, потому что мы в числе фаворитов. 

Я хочу быть на поле. В конце концов, даже если ты знаешь, что не можешь играть все 90 минут, ты всегда хочешь быть на поле, чтобы помочь команде", - цитирует Ямаля RTVE.

Испания выступает в группе H, куда, помимо Кабо-Верде и Саудовской Аравии, также входит Уругвай. Команда Ямаля идет на третьем месте после первого тура, но только по разнице забитых-пропущенных голов, так как у всех команд всего по одному очку.

Напомним, что на групповом этапе командам предстоит сыграть три тура. По его итогам в плей-офф выйдут сборные, занявшие в своих квартетах первые и вторые места. Также путевки получат восемь лучших среди тех, кто станут третьими. Первым участником плей-офф уже стала сборная Мексики, которая оформила выход досрочно.

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