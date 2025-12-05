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ЧМ-2026
Сегодня 08:55
 

Определился первый участник плей-офф ЧМ-2026 по футболу

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Определился первый участник плей-офф ЧМ-2026 по футболу ©x.com/miseleccionmxEN

Сборная Мексики по футболу стала первой командой, вышедшей в плей-офф чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.

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Сборная Мексики по футболу стала первой командой, вышедшей в плей-офф чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Это случилось в матче 2-го тура группы А, в котором Мексика обыграла Южную Корею (1:0). Команды играли на стадионе "Акрон" в Сапопане (Мексика).

Благодаря этой победе борная Мексики набрала шесть очков и досрочно обеспечила себе первое место в группе, гарантирующее команде участие в раунде плей-офф ЧМ-2026. В первом туре мексиканцы переиграли ЮАР (2:0).

В ночь на 25 июня хозяевам ЧМ-2026 предстоит сыграть против сборной Чехии.

Добавим, что на чемпионате мира в 2022 году Мексика не вышла из группы.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Сиэтл   •   Групповой этап, мужчины
20 июня 00:00   •   не начат
США
США
- : -
Австралия
Австралия
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США
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Австралия
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