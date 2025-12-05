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ЧМ-2026
Сегодня 07:56
 

Мексика наказала Южную Корею за ошибку вратаря и выиграла матч на ЧМ-2026

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Мексика наказала Южную Корею за ошибку вратаря и выиграла матч на ЧМ-2026 Фото: depositphotos/ thenews2.com©

Сборная Мексики одержала победу над Южной Кореей в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сборная Мексики одержала победу над Южной Кореей в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Эстадио Акрон" в городе Сапопан (Мексика) и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Победный гол был забит на 50-й минуте. Вратарь Южной Кореи Сын-Гю Ким совершил ошибку у себя в штрафной и мексиканский полузащитник Луис Ромо ей воспользовался.


В двух турах сборная Мексики набрала шесть очков и теперь единолично возглавляет группу А. В заключительном туре группового этапа 25 июня команда сыграет против Чехии, а Южная Корея против ЮАР.

Напомним, что в плей-офф от каждой группы выйдут команды, занявшие первое-второе места. Также путевки получат восемь лучших команд среди тех, кто станет третьими.

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