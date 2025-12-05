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ЧМ-2026
Вчера 20:38
 

План Неймара раскрыт: когда звезда Бразилии выйдет на поле на ЧМ-2026

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План Неймара раскрыт: когда звезда Бразилии выйдет на поле на ЧМ-2026 ©instagram.com/brasil

Неймар восстановился после травмы и вернулся к тренировкам, однако пока не набрал оптимальную форму, сообщают Vesti.kz.

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Неймар восстановился после травмы и вернулся к тренировкам, однако пока не набрал оптимальную форму, сообщают Vesti.kz.

По предварительной информации, звёздный бразилец может пропустить и второй матч сборной на чемпионате мира — против Гаити. Матч пройдет рано утром 20 июня и начнется в 05:30 по времени Казахстана.

По данным El Chiringuito TV, главная цель 34-летнего форварда — успеть выйти на поле в третьей игре группового этапа против Шотландии. Сам Неймар рассчитывает получить игровую практику именно в этом поединке.

Матч Бразилия — Шотландия запланирован на 25 июня. На старте турнира "селесао" сыграли вничью с Марокко (1:1).

Отметим, что сборная Бразилии в последний раз становилась чемпионом мира в 2002 году.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Филадельфия   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 05:30   •   идёт
Бразилия
Бразилия
0:0
Гаити
Гаити
Кто победит в основное время?
Бразилия
Ничья
Гаити
Проголосовало 166 человек

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