Изменения отменяются: правило ЧМ-2026 не появится на Евро-2028

На чемпионатах Европы по футболу не планируется вводить паузы для питья воды в середине каждого тайма, как это происходит в матчах ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

УЕФА не намерена перенимать подобную практику, которая, по данным The Telegraph, во многом связана и с коммерческой составляющей — в том числе дополнительными рекламными вставками.

Аналогичное решение касается и Лиги чемпионов — самого престижного клубного турнира Европы. Такие остановки могут быть разрешены только в исключительных случаях, связанных с экстремально высокой температурой, ориентировочно от 35 градусов и выше.

При этом каждый подобный эпизод будет рассматриваться и утверждаться индивидуально.

Напомним, следующий чемпионат Европы пройдёт в 2028 году на территории Великобритании и Ирландии.

For the first time in World Cup history, FIFA is mandating all soccer players take hydration breaks to protect them from the threats of extreme heat. But the new rule has sparked criticism from two very different groups.



Read more: https://t.co/ssrdTBjAVT — ABC News (@ABC) June 18, 2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!