Елена Рыбакина приняла неожиданное решение по турниру в Германии

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№2 WTA), снялась с турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), который пройдёт с 21 по 27 июня, сообщают Vesti.kz.

Причиной отказа от участия стал дискомфорт в области правого бедра.

Статус первой сеяной на турнире перейдёт к польской теннисистке Иге Швёнтек. Wild card на участие в соревновании получили Кэти Бултер, Ева Лис, Александра Эала и Винус Уильямс.

Ранее Рыбакина неудачно выступила на турнире WTA-500 в Берлине, где в стартовом матче уступила филиппинке Александре Эале в двух сетах — 5:7, 4:6.

До этого она также не смогла пробиться в полуфинал "пятисотника" в Лондоне, проиграв Кэти Бултер.

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