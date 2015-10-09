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WTA
Вчера 22:48
 

Елена Рыбакина приняла неожиданное решение по турниру в Германии

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Елена Рыбакина приняла неожиданное решение по турниру в Германии Елена Рыбакина. Фото: Андрей Ударцев/КТФ©

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№2 WTA), снялась с турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), который пройдёт с 21 по 27 июня, сообщают Vesti.kz.

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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№2 WTA), снялась с турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), который пройдёт с 21 по 27 июня, сообщают Vesti.kz.

Причиной отказа от участия стал дискомфорт в области правого бедра.

Статус первой сеяной на турнире перейдёт к польской теннисистке Иге Швёнтек. Wild card на участие в соревновании получили Кэти Бултер, Ева Лис, Александра Эала и Винус Уильямс.

Ранее Рыбакина неудачно выступила на турнире WTA-500 в Берлине, где в стартовом матче уступила филиппинке Александре Эале в двух сетах — 5:7, 4:6.

До этого она также не смогла пробиться в полуфинал "пятисотника" в Лондоне, проиграв Кэти Бултер.

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Турнир WTA. Бад-Хомбург (Германия) - 2026   •   Германия, Бад-Хомбург   •   Квалификационный раунд, 1/2 финала, женщины
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