В бою Казахстан - США определилась судьба медали Кубка мира по боксу

Казахстанская боксерша Аида Абикеева вышла в полуфинал второго этапа Кубка мира в китайском Гуйяне, сообщают Vesti.kz.

Двукратная чемпионка мира из Казахстана, выступающая в весовой категории до 65 килограммов, в четвертьфинале встретилась с представительницей США Марией Росендо.

Казахстанка уверенно контролировала ход поединка, превзошла соперницу по количеству точных ударов во всех трёх раундах и победила раздельным решением судей — 4:1, пробившись в полуфинал.

Абикеева гарантировала себе как минимум бронзу соревнований.

Ранее четвертьфинале Кубка мира свои бои выиграли Абылайхан Жусупов (70 кг), Санжар Ташкенбай (50 кг) и Виктория Графеева (60 кг), а вот Алуа Балкибекова (51 кг) Лаура Есенгельды (70 кг) и Тимур Нурсеитов (75 кг) 90уступили.

Позднее на ринг выйдут еще один боксёр Казахстана. Подробности - тут.

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