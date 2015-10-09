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Любительский бокс
Вчера 16:31
 

В бою Казахстан - США определилась судьба медали Кубка мира по боксу

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В бою Казахстан - США определилась судьба медали Кубка мира по боксу Аида Абикеева. Фото: Kazakhstan Boxing Federation©

Казахстанская боксерша Аида Абикеева вышла в полуфинал второго этапа Кубка мира в китайском Гуйяне, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанская боксерша Аида Абикеева вышла в полуфинал второго этапа Кубка мира в китайском Гуйяне, сообщают Vesti.kz.

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Двукратная чемпионка мира из Казахстана, выступающая в весовой категории до 65 килограммов, в четвертьфинале встретилась с представительницей США Марией Росендо.

Казахстанка уверенно контролировала ход поединка, превзошла соперницу по количеству точных ударов во всех трёх раундах и победила раздельным решением судей — 4:1, пробившись в полуфинал.

Абикеева гарантировала себе как минимум бронзу соревнований.

Ранее четвертьфинале Кубка мира свои бои выиграли Абылайхан Жусупов (70 кг), Санжар Ташкенбай (50 кг) и Виктория Графеева (60 кг), а вот Алуа Балкибекова (51 кг) Лаура Есенгельды (70 кг) и Тимур Нурсеитов (75 кг) 90уступили.

Позднее на ринг выйдут еще один боксёр Казахстана. Подробности - тут.

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