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Любительский бокс
19 июня 09:15
 

Битва с Узбекистаном и ещё 7 боёв Казахстана: прямая трансляция 5-го дня Кубка мира по боксу

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Битва с Узбекистаном и ещё 7 боёв Казахстана: прямая трансляция 5-го дня Кубка мира по боксу ©КФБ

Сегодня, 19 июня, на проходящем в китайском Гуйяне втором этапе Кубка мира по боксу от World Boxing состоятся поединки 1/4 финала, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 19 июня, на проходящем в китайском Гуйяне втором этапе Кубка мира по боксу от World Boxing состоятся поединки 1/4 финала, передают Vesti.kz.

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В пятый соревновательный день на ринг выйдут сразу восемь представителей сборной Казахстана. Напомним, выход в полуфинал гарантирует боксёрам как минимум бронзовые медали.

Утренняя сессия (9:00)

4-я пара. 60 кг, 1/4 финала. Ринг Б

Виктория Графеева - Иеонжи Ох (Южная Корея)

5-я пара. 70 кг, 1/4 финала. Ринг Б

Лаура Есенгельды - Ян Лю (Китай, серебряная призерша Олимпиады-2024 в Париже)

7-я пара. 50 кг, 1/4 финала. Ринг А

Санжар Ташкенбай - Анваржан Ходжиев (Кыргызстан)

11-я пара. 70 кг, 1/4 финала. Ринг Б

Абылайхан Жусупов - Шавкатжон Болтаев (Узбекистан, чемпион Азии-2025 среди молодежи)

13-я пара. 75 кг, 1/4 финала. Ринг А

Тимур Нурсеитов - Рами Киван (Болгария)

Вечерняя сессия (15:30)

1-я пара. 51 кг, 1/4 финала. Ринг А

Алуа Балкибекова - Минакши Минашки (Индия, чемпионка мира-2025)

3-я пара. 65 кг, 1/4 финала. Ринг А

Аида Абикеева - Марие Росендо (США)

11-я пара. 90+ кг, 1/4 финала. Ринг А

Айбек Оралбай - Мэтью Уильямс (Англия)

Прямая трансляция Кубка мира по боксу в Китае

Прямая трансляция турнира доступа на официальном YouTube-канале World Boxing.

Ринг В

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