Со счетом 0:5 завершился бой Казахстана за медаль Кубка мира по боксу

Казахстанка Алуа Балкибекова проиграла в 1/4 финала второго этапа Кубка мира по боксу в китайском Гуйяне, сообщают Vesti.kz.

В поединке за выход в полуфинал в весовой категории до 51 килограммов Балкибекова встречалась с соперницей из Индии Минакши Минакши.

Счет по раундам - 0:5, 1:4, 0:5 в пользу индийской боксерши. Итогом боя стала победа Минакши единогласным решением судей - 5:0.

Соперница Балкибековой является чемпионкой мира 2025 года, серебряной призёркой чемпионата Азии 2022 года и триумфатор этапа Кубка мира в Нью-Дели в 2025 году.

Она гарантировала себе как минимум бронзу турнира, а Алуа осталась без наград.

Алуа Балкибекова дважды становилась чемпионкой Азии (2021 и 2022 годы), а также завоевывала медали мировых первенств: серебро в 2022 году, бронзу в 2023 году и два золота в 2025-м.

Ранее четвертьфинале Кубка мира свои бои выиграли Абылайхан Жусупов (70 кг), Санжар Ташкенбай (50 кг) и Виктория Графеева (60 кг), а вот Лаура Есенгельды (70 кг) и Тимур Нурсеитов (75 кг) уступили.

Позднее на ринг выйдут еще два боксёра Казахстана. Подробности - тут.

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