Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Любительский бокс
Сегодня 12:40
 

Казахстан понёс восьмую потерю на Кубке мира по боксу

  Комментарии

Поделиться
Казахстан понёс восьмую потерю на Кубке мира по боксу ©КФБ

Казахстанский боксёр Тимур Нурсеитов провёл свой второй поединок на втором этапе Кубка мира по боксу от World Boxing, проходящего в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский боксёр Тимур Нурсеитов провёл свой второй поединок на втором этапе Кубка мира по боксу от World Boxing, проходящего в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

В 1/4 финала весовой категории до 75 килограммов он встречался с Рами Киваном из Болгарии, финалистом чемпионата мира. По итогам трёх раундов судьи единогласным решением отдали победу сопернику казахстанца (5:0).

Таким образом, Киван пробился в полуфинал, гарантировав себе как минимум бронзовую медаль. Для Казахстана же это восьмая потеря на турнире.

Ранее четвертьфинале Кубка мира свои бои выиграли Абылайхан Жусупов (70 кг), Санжар Ташкенбай (50 кг) и Виктория Графеева (60 кг), а вот Лаура Есенгельды (70 кг) уступила.

Позднее на ринг выйдут еще три боксёра Казахстана. Подробности - тут.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   Канада, Торонто   •   Групповой этап, мужчины
21 июня 01:00   •   не начат
Германия
Германия
- : -
Кот-д'Ивуар
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
Германия
Ничья
Кот-д'Ивуар
Проголосовало 10 человек

Реклама

Живи спортом!