Казахстан сотворил сенсацию в финале ЧМ-2025 по боксу и завоевал золото

Казахстанка Алуа Балкибекова провела финальный бой на чемпионате мира по боксу, который проходит в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

Её соперницей в весовой категории до 51 килограмма стала представительница Турции Бусеназ Чакыроглу.

С самого старта спортсменки порадовали публику активным и конкурентным боксом. Первая трёхминутка с небольшим перевесом осталась за Балкибековой - 3:2. Второй отрезок ещё более уверена выиграла казахстанка - 4:1. В третьем раунде Алуа не сбавила темп, не дав сопернице перевернуть исход поединка.

Таким образом, Балкибекова завоевала золотую медаль и стала двукратной чемпионкой мира по боксу.

Алуа Балкибекова дважды становилась чемпионкой Азии (2021 и 2022 годы), а также завоевывала медали мировых первенств: серебро в 2022 году, бронзу в 2023 году и золото в 2025-м (Ниш, Сербия).

Несмотря на награды казахстанки, фаворитом встречи считалась ещё более титулованная турчанка. Чакыроглу — двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр (2020, 2024), двукратная чемпионка Европейских игр (2019, 2023), двукратная чемпионка Европы (2019, 2024) и также серебряная призёрка континентального первенства (2018). Она стала чемпионкой мира в 2020 году и дважды завоёвывала серебро чемпионата мира (2019, 2025).

Напомним, Алуа в 1/8 финала разгромила Гаюн Мун из Южной Кореи - 5:0. В 1/4 финала она не оставила шансов представительнице Китайского Тайбэя И-Сюань Гуо (5:0). В полуфинале казахстанка одолела Синью Ци из Китая.

Отметим, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14-го числа.