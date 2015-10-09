Разгромом с нокдауном обернулся бой Казахстана за финал ЧМ-2025 по боксу

Казахстанка Алуа Балкибекова вышла в финал чемпионата мира по боксу в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала в весе до 51 килограмма Алуа соперничала с Синью Ци из Китая.

Первые два раунда казахстанка забрала единогласным решением судей. Причем, во втором отрезке китаянка побывала в нокдауне.

В заключительном раунде китаянка оказалась сильнее - 4:1. Но, на общем итоге это не сказалось - Балкибекова победила большинством судейских голосов - 4:1.

В финале, который состоится 14 сентября Балкибекова встретится с Бусеназ Чакирогрлу из Турции, которая в полуфинале победила Ферузу Казакову из Узбекистана.

Напомним, Балкибекова в 1/8 финала разгромила Гаюн Мун из Южной Кореи - 5:0. В 1/4 финала Алуа не оставила шансов представительнице Китайского Тайбэя И-Сюань Гуо (5:0).

Алуа Балкибекова дважды становилась чемпионкой Азии (2021 и 2022 годы), а также завоевывала медали мировых первенств: серебро в 2022 году, бронзу в 2023 году и золото в 2025-м.

Отметим, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14-го числа.