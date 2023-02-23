Казахстан понес еще одну потерю на малом ЧМ по боксу

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 18:27 Комментарии 1
©кадр из видео

Казахстанский боксер Кенже Муратулы не смог пробиться в четвертьфинал проходящего в Софии (Болгария) международного турнира "Кубок Странджа", который еще называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 23 февраля, он провел поединок в рамках 1/8 финала весовой категории до 51 килограмма. Соперником казахстанца стал представитель Индии Бишвамитра Чонгтхам. Муратулы проиграл единогласным решением судей - 0:5. Эта потеря стала четвертой для сборной Казахстана. 

Напомним, что ранее сегодня в четвертьфинал вышел Оразбек Асылкулов (57 килограммов), который побил главную сенсацию малого чемпионата мира. 

Также сегодня свои бои проведут еще шесть казахстанских боксеров, в их числе звезды сборной Казахстана Бекзад Нурдаулетов и Камшыбек Кункабаев. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная Казахстана по боксу Болгария
Показать комментарии

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:59
Любительский бокс
Чемпион мира из Казахстана стартовал с мощной победы на малом ЧМ по боксу
Сегодня , 19:54
Любительский бокс
Казахстанского боксера дисквалифицировали на малом ЧМ по боксу
Сегодня , 18:27
Любительский бокс
Казахстан понес еще одну потерю на малом ЧМ по боксу
Сегодня , 18:11
Любительский бокс
Казахстанский боксер побил главную сенсацию малого чемпионата мира
Сегодня , 14:07
Любительский бокс
Еще одна сборная отказалась от ЧМ по боксу
Сегодня , 08:25
Любительский бокс
Лидер сборной Казахстана vs чемпион из Узбекистана. Прямая трансляция боев малого ЧМ по боксу
Вчера , 20:24
Любительский бокс
Принципиальная битва. Кункабаев встретится с Джалоловым на малом ЧМ по боксу
Вчера , 20:09
Любительский бокс
Вице-чемпион Азии из Казахстана с победы стартовал на малом ЧМ по боксу
Вчера , 20:04
Любительский бокс
Видео жесткого нокаута в исполнении Кункабаева на малом ЧМ по боксу
Вчера , 19:08
Любительский бокс
Нокаутом завершился бой Кункабаева на малом чемпионате мира по боксу
© 2008 - 2023 ТОО «EML»