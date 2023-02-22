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Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Казахстан понес третью потерю на малом чемпионате мира по боксу

Казахстан понес третью потерю на малом чемпионате мира по боксу
©instagram.com/tankay_yerassyl/

Казахстанский боксер Ерасыл Танкай провел второй бой на международном турнире Кубок Странджа в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весе до 60 килограммов в 1/8 финала ему противостоял филиппинец Пол Джулайфер Баскон. Танкай проиграл раздельным решением судей, хотя по итогам первого раунда судьи подавляющим большинством отдавали преимущество ему.

Отметим, что Танкай стартовал на турнире с победы над итальянцем Даниэле Салерно.

Сегодня на Кубке Странджа казахстанец Ертурган Зейнуллинов (63,5 килограмма) сразился с Мужибилло Турсуновым из Узбекистана и уступил единогласным решением судей.

Кроме того, сегодня на ринг выйдут Нурканат Райыс (75) и Камшыбек Кункабаев (+92). Райысу достался в соперники австралиец Доминик Молинаро, а Кункабаеву будет противостоять представитель Нидерландов Стэн Бертенс.

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Метки:
Кубок Странджа Болгария Сборная Казахстана по боксу

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