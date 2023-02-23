Казахстанский боксер побил главную сенсацию малого чемпионата мира

На "Кубке Странджа", который еще называют малым чемпионатом мира по боксу, стартовали очередные бои, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Софии (Болгария).

Первым от сборной Казахстана на ринг вышел Оразбек Асылкулов в рамках 1/8 финала весовой категории до 57 килограммов.

Соперником Казахстанца стал Луис Оливейра из Бразилии. Асылкулов выиграл решением судей и вышел в четвертьфинал. Отметим, что Оливейра на предыдущей стадии турнира сенсационно победил чемпиона мира из США Джамала Харви.

Победа в следующем бою гарантирует Асылкулову выход в полуфинал и медаль турнира.

Также сегодня выступят еще семь казахстанских боксеров, в их числе звезды сборной Казахстана Бекзад Нурдаулетов и Камшыбек Кункабаев. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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