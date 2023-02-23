Лидер сборной Казахстана vs чемпион из Узбекистана. Прямая трансляция боев малого ЧМ по боксу

Сегодня, 23 февраля, пройдут очередные бои на международном турнире "Кубок Странджа", который еще называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

От Казахстана выступят восемь боксеров: четверо в дневной сессии (начало - в 17:00) и четверо - в вечерней (начало - 22:00).

Принципиальная битва ожидается в вечерней сессии между бронзовым призером Олимпиады-2020 казахстанцем Камшыбеком Кункабаевым и олимпийским чемпионом в Токио Баходиром Джалоловым из Узбекистана.

Расписание боев казахстанских боксеров:

Дневная сессия:

51 килограмм. Кенже Муратулы - Бишвамитра Чонгтхам (Индия)

57. Оразбек Асылкулов - Луис Оливейра (Бразилия)

80. Бекзад Нурдаулетов - Артем Агеев (Сербия)

92. Абзал Куттыбеков - Артем Иорданян (Грузия)

Вечерняя сессия:

48. Ернур Кайрат - Лука Кублашвили (Грузия)

67. Темирхан Тезек - Бехзод Хамидов (Узбекистан)

86. Бекзат Танатар - Шохжахон Абдуллаев (Узбекистан)

+92. Камшыбек Кункабаев - Баходир Джалолов (Узбекистан)

Ссылка на прямую трансляцию будет доступна ближе к событию.

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