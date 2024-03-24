Казахстан нокаутом получил второго полуфиналиста на международном турнире по боксу

Сборная Казахстана по боксу получила второго полуфиналиста на международном турнире по боксу "Великий шелковый путь", стартовавшем сегодня в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.

Сагындык Тогамбай, выступающий в весе до 92 килограммов, начал свой путь сразу с четвертьфинала и на этой стадии одержал досрочную победу над азербайджанцем Фуадом Джафаровым, которого финишировал во втором раунде.

Ранее в полуфинал турнира пробился Темиртас Жусупов (до 48), а вот Дамир Абдикадир (до 51), Серик Темиржанов (до 63,5) и Тимур Нурсеитов (до 75) проиграли свои стартовые бои.

Сегодня от Казахстана выступит еще Камшыбек Кункабаев (свыше 92). С его соперником можно ознакомиться здесь.