Капитан сборной Казахстана победил наследника Джалолова и стал чемпионом мира

Капитан сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай провёл финальный поединок на чемпионате мира-2025, походящего в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В решающем бою весовой категории свыше 90 килограммов ему противостоял представитель Узбекистана Жахонгир Зокиров.

Первый раунд получился близким, оба тяжеловеса не боялись идти в размен. По ходу трёхминутки они столкнулись головами, что привело к рассечению брови у Оралбая - 3:2 в пользу Зокирова на записках судей.

Второй отрезок снова остался за узбекистанцем - 4:1. В третьем раунде Айбеку удалось переломить ход встречи, которая завершилась победой казахстанца.

Оралбай впервые в карьере стал чемпионом мира, завоевав золото. Зокиров, в свою очередь, закончил турнир серебряным призёром.

Айбек Оралбай - двукратный чемпион Азии по боксу (2022, 2024).

Отметим, что 22-летнего Зокирова называют преемником Баходира Джалолова, двукратного чемпиона Олимпийских игр, двукратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона Азии в любителях.

Таким образом, Казахстан завершает турнир с семью золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями.

Отметим, что этот чемпионат мира впервые прошёл под эгидой новой организации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлился до 14-го числа.

Итоги финальных поединков Казахстана на чемпионате мира по боксу-2025:Женщины, 48 кг: Назым Кызайбай — уступила Минакши (Индия);Мужчины, 50 кг: Санжар Ташкенбай — победил Баттулга Алдархишига (Монголия)Мужчины, 55 кг: Махмуд Сабырхан — победил Рафаэля Лосано Серрано (Испания)Женщины, 51 кг: Алуа Балкибекова — победила Бусеназ Чакыроглу (Турция)Женщины, 65 кг: Аида Абикеева — победила Навбахору Хамидову (Узбекистан)Мужчины, 70 кг: Торехан Сабырхан — победил Севона Окадзаву (Япония)Женщины, 70 кг: Наталья Богданова — победила Лекейшу Перголити (Австралия)Мужчины, +90 кг: Айбек Оралбай — победил Жахонгира Зокирова (Узбекистан)

