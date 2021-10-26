Двукратный призер чемпионатов мира из Казахстана вырвал победу в стартовом бою ЧМ-2021

Капитан сборной Казахстана Абылайхан Жусупов с победы стартовал на чемпионате мира по боксу в Сербии, передает корреспондент Vesti.kz.

Двукратный призер мировых турниров, выступающий в категории до 67 килограммов, в стартовом поединке встречался с Лин Ю из Китайского Тайпея и победил единогласным решением судей.

Во втором круге 24-летний Жусупов проведет бой с венесуэльцем Кристианом Паласио.

А первым из казахстанцев на ринг вышел Серик Темиржанов (до 57 килограммов), который выиграл поединок у действующего чемпиона Азии - Энкх-Амара Хархуу из Монголии.

Добавим, что ранее были выявлены весовые категории с наивысшей успешностью для казахстанских участников чемпионата мира в Белграде. Расписание боев всех боксеров сборной Казахстана доступно здесь.

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