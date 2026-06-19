Двукратный чемпион мира принёс Казахстану медаль Кубка мира по боксу

Казахстанский боксёр Санжар Ташкенбай провёл свой первый поединок на втором этапе Кубка мира от World Boxing, проходящем в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

В 1/4 финала весовой категории до 50 килограммов он встречался с Анваржаном Ходжиевым из Кыргызстана, бронзовым призёром первого этапа Кубка мира в Бразилии (2026). По итогам трёх раундов казахстанец одержал победу единогласным решением судей.

Таким образом Санжар Ташкенбай вышел в полуфинал турнира и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Ранее в четвертьфинале Кубка мира казахстанка Виктория Графеева (60 кг) выиграла свой бой и гарантировала себе медаль, а вот Лаура Есенгельды (70 кг) уступила призёрше Олимпиады.

Позднее на ринг выйдут ещё пять боксёров Казахстана. Подробности - тут.

Санжар Ташкенбай является двукратным чемпионом мира по боксу (Ташкент-2023, Ливерпуль-2025). Также в его активе — золотая медаль чемпионата Азии, который прошёл в Аммане в 2022 году.