На дуэль с Казахстаном? Сборная Узбекистана по боксу назвала состав на ЧМ-2021

Сборная Узбекистана по боксу определила состав, который отправится на чемпионат мира в Сербию, информирует НОК этой страны.
Ранее имена 13 боксеров назвали Казахстан и Россия, последняя "отказалась" от участников Олимпиады-2020. Чемпионат мира в Белграде стартует 25 октября.
Состав сборной Узбекистана
48 килограммов: Нодиржон Мирзахмедов
51 килограмм: Хасанбой Дусматов
54 килограмма: Шахобиддин Зоиров
57 килограммов: Миразиз Мирзахалилов
60 килограммов: Абдумалик Халаков
63,5 килограмма: Мужибилло Турсунов
67 килограммов: Асадхужа Муйдинхужаев
71 килограмм: Шахрам Гиясов
75 килограммов: Саиджамшид Жаъфаров
80 килограммов: Одилжон Асланов
86 килограммов: Шохжахон Абдуллаев
92 килограмма: Мадияр Саидрахимов
+92 килограмма: Лазизбек Муллажонов
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Напомним, чемпионат мира по боксу в Белграде стартует 24 октября, когда пройдет жеребьевка турнира, а первые поединки пройдут на следующий день. Казахстан будет представлен во всех 13 весовых категориях. Ранее был выбран капитан национальной команды, а также раскрыты подробности формирования состава.
Фото: НОК Узбекистана
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