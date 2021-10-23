На дуэль с Казахстаном? Сборная Узбекистана по боксу назвала состав на ЧМ-2021

Сборная Узбекистана по боксу определила состав, который отправится на чемпионат мира в Сербию, информирует НОК этой страны.

Ранее имена 13 боксеров назвали Казахстан и Россия, последняя "отказалась" от участников Олимпиады-2020. Чемпионат мира в Белграде стартует 25 октября.

Состав сборной Узбекистана

48 килограммов: Нодиржон Мирзахмедов

51 килограмм: Хасанбой Дусматов

54 килограмма: Шахобиддин Зоиров

57 килограммов: Миразиз Мирзахалилов

60 килограммов: Абдумалик Халаков

63,5 килограмма: Мужибилло Турсунов

67 килограммов: Асадхужа Муйдинхужаев

71 килограмм: Шахрам Гиясов

75 килограммов: Саиджамшид Жаъфаров

80 килограммов: Одилжон Асланов

86 килограммов: Шохжахон Абдуллаев

92 килограмма: Мадияр Саидрахимов

+92 килограмма: Лазизбек Муллажонов

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Напомним, чемпионат мира по боксу в Белграде стартует 24 октября, когда пройдет жеребьевка турнира, а первые поединки пройдут на следующий день. Казахстан будет представлен во всех 13 весовых категориях. Ранее был выбран капитан национальной команды, а также раскрыты подробности формирования состава.

Фото: НОК Узбекистана

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