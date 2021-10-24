Дуэль с чемпионом из Узбекистана, или как для Казахстана завершилась жеребьевка ЧМ по боксу

В Белграде прошла официальная жеребьевка чемпионата мира по боксу - 13 спортсменов из сборной Казахстана узнали своих соперников, передает корреспондент Vesti.kz.

Главный тренер сборной Кайрат Сатжанов обрисовал задачи команды на мировом турнире, объяснив также, почему выбрали именно этих 13 кандидатов на медали. Ранее был материал, который был посвящен казахстанским участникам ЧМ.

В первом круге Сакен Бибосынов встретится с олимпийским чемпионом Хасанбоем Дусматовым из Узбекистана, а Асланбек Шымбергенов во втором круге может встретиться с другим соперником из этой страны - Шахрамом Гиясовым.

Стало известно расписание первых боев боксеров сборной Казахстана на чемпионате мира

Итоги жеребьевки ЧМ-2021 для Казахстана

48 килограммов (1/8)

Темиртас Жусупов (1) - Омер Ахметович (Сербия)/Мухаммет Унлу (Турция)

51 килограмм (1/16)

Сакен Бибосынов - Хасанбой Дусматов (Узбекистан)

54 килограмма (1/16)

Махмуд Сабырхан - Инку Ким (Корея)

57 килограммов (1/32)

Серик Темиржанов - Энкх-Амар Хархуу (Монголия)

60 килограммов (1/16)

Саматали Тольтаев - Тамба Сонгор (Сьерра-Леоне)/Хунатип Пиднуч (Таиланд)

63,5 килограмма (1/16)

Санатали Тольтаев - Васил Чеботари (Молдова)

67 килограммов (1/32)

Абылайхан Жусупов - Лин Ю (Тайпей)

71 килограмм (1/32)

Асланбек Шымбергенов - Фархад Моради Аташгах (Иран)

75 килограммов (1/32)

Нурканат Райыс - Стефан Савкович (Черногория)

80 килограммов (1/16)

Нурбек Оралбай - Исаиас Фильо (Бразилия)

86 килограммов (1/16)

Бек Нурмаганбет - Кено Мачадо (Бразилия)

92 килограмма (1/16)

Айбек Оралбай - Матеус Петр Березницки (Польша)

+92 килограмма (1/16)

Нурлан Сапарбай - Аюб Гадфа Дрисси Ел Аиссаоуи (Испания)

Новая сборная Казахстана, или за кого будем болеть на ЧМ по боксу в Сербии

Добавим, что первые поединки мирового турнира пройдут завтра, 25 октября, а победители старта определятся 6 ноября.

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