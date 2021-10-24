 u3QOgI6SBHUkG6n7aKoQTlsKWKBLkp8l2pOq8YQv
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Футзал Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Новая сборная Казахстана, или за кого будем болеть на ЧМ по боксу в Сербии

Новая сборная Казахстана, или за кого будем болеть на ЧМ по боксу в Сербии
©КФБ
Новости спорта Бокс Любительский бокс

Сборная Казахстана по боксу на чемпионате мира в Сербии представит дуэт призеров прошлых мировых турниров, а также несколько перспективных дебютантов. О некоторых достижениях наших спортсменов - в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанские боксеры уже прибыли в Белград, а главный тренер сборной Кайрат Сатжанов обрисовал задачи команды на мировом турнире. Специалист также объяснил, почему отобрал именно этих 13 кандидатов на медали.

Состав сборной Казахстана на ЧМ в Сербии:

48 килограммов - Темиртас Жусупов (33 года)

Достижения: золото ЧА-2013 и многократный чемпион страны.

51 килограмм - Сакен Бибосынов (24 года)

Достижения: серебро ЧРК-2020 и бронза ЧМ-2019.

54 килограмма - Махмуд Сабырхан (20 лет)

Достижения: золото ЧРК-2020 и три раза выигрывал чемпионаты Азии (юниорский и два раза - молодежный).

57 килограммов - Серик Темиржанов (23 года)

Достижения: золото ЧРК-2020.

60 килограммов - Саматали Тольтаев (21 год)

Достижения: серебро МЧМ-2016 и золото ЧРК-2020.

63,5 килограмма - Санатали Тольтаев (21 год)

Достижения: бронза ЧА-2019 и золото МЧМ-2017.

67 килограммов - Абылайхан Жусупов (24 года)

Достижения: победитель юношеской Олимпиады-2014 и двукратный призер чемпионатов мира.

71 килограмм - Асланбек Шымбергенов (28 лет)

Достижения: двукратный чемпион Казахстана.

75 килограммов - Нурканат Райыс (21 год)

Достижения: серебро ЧРК-2020.

80 килограммов - Нурбек Оралбай (21 год)

Достижения: золото МЧМ-2018 и серебро МЧА-2018.

86 килограммов - Бек Нурмаганбет (23 года)

Достижения: золото ЧА-2019 и серебро МЧМ-2016.

92 килограмма - Айбек Оралбай (21 год)

Достижения: победитель юношеской Олимпиады-2018, серебро МЧМ-2018 и золото МЧА-2018.

+92 килограмма - Нурлан Сапарбай (24 года)

Достижения: серебро ЧРК-2020.

Сборная Казахстана выбрала капитана на чемпионат мира по боксу

Добавим, что первые поединки мирового турнира пройдут завтра, 25 октября, а победители старта определятся 6 ноября.

Материал публикуется при поддержке 1xbet - спонсора спортивных эмоций! Новым игрокам 1xbet предлагает Бонус на первый депозит до 200 000 тенге.
Получить бонус

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ЧМ по боксу Сербия Сборная Казахстана по боксу Жусупов Темиртас Бибосынов Сакен Сабырхан Махмуд Тольтаев Санатали Тольтаев Саматали Жусупов Абылайхан Шымбергенов Асланбек Райыс Нурканат Оралбай Нурбек Оралбай Айбек Сапарбай Нурлан Нурмаганбет Бек Темиржанов Серик

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:09
Бокс
Прямая трансляция первого дня чемпионата мира по боксу с участием Казахстана Прямая трансляция первого дня чемпионата мира по боксу с участием Казахстана
Сегодня , 07:45
Бокс
Казахстанский боксер получил в соперники "мастера защиты" на первый бой ЧМ-2021 Казахстанский боксер получил в соперники "мастера защиты" на первый бой ЧМ-2021
Сегодня , 07:21
Бокс
Стало известно расписание первых боев боксеров сборной Казахстана на чемпионате мира Стало известно расписание первых боев боксеров сборной Казахстана на чемпионате мира
Вчера , 23:06
Бокс
Дуэль с чемпионом из Узбекистана, или как для Казахстана завершилась жеребьевка ЧМ по боксу Дуэль с чемпионом из Узбекистана, или как для Казахстана завершилась жеребьевка ЧМ по боксу
Вчера , 22:24
Бокс
Финал в первом бою! Лучший казахстанец на ОИ-2020 попал на олимпийского чемпиона из Узбекистана Финал в первом бою! Лучший казахстанец на ОИ-2020 попал на олимпийского чемпиона из Узбекистана
Вчера , 21:13
Бокс
Новая сборная Казахстана, или за кого будем болеть на ЧМ по боксу в Сербии Новая сборная Казахстана, или за кого будем болеть на ЧМ по боксу в Сербии
Вчера , 17:32
Бокс
Ольга Бузова откроет чемпионат мира по боксу в Белграде Ольга Бузова откроет чемпионат мира по боксу в Белграде
Вчера , 07:25
Бокс
На чемпионате мира по боксу с участием Казахстана назревает скандал. Подробности На чемпионате мира по боксу с участием Казахстана назревает скандал. Подробности
23 октября, 23:47
Бокс
"Казахи в Белграде". Сборная Казахстана по боксу провела тренировку перед стартом чемпионата мира "Казахи в Белграде". Сборная Казахстана по боксу провела тренировку перед стартом чемпионата мира
23 октября, 11:21
Бокс
"Әрқайсына мықты тактика қойып берді". Жас боксшылар Қайрат Сәтжановтың баптауы жайлы "Әрқайсына мықты тактика қойып берді". Жас боксшылар Қайрат Сәтжановтың баптауы жайлы
23 октября, 09:21
Бокс
На дуэль с Казахстаном? Сборная Узбекистана по боксу назвала состав на ЧМ-2021 На дуэль с Казахстаном? Сборная Узбекистана по боксу назвала состав на ЧМ-2021
22 октября, 13:31
Бокс
"Показал, что он лидер". Чемпион мира высказался о новом составе сборной Казахстана на ЧМ по боксу "Показал, что он лидер". Чемпион мира высказался о новом составе сборной Казахстана на ЧМ по боксу
22 октября, 08:53
Бокс
Новый тренер сборной Казахстана озвучил медальный план на ЧМ по боксу и объяснил состав Новый тренер сборной Казахстана озвучил медальный план на ЧМ по боксу и объяснил состав
21 октября, 21:00
Бокс
Серик Сапиев сравнил ценность олимпийского золота с чемпионским поясом Серик Сапиев сравнил ценность олимпийского золота с чемпионским поясом
21 октября, 14:42
Бокс
Сборная Казахстана выбрала капитана на чемпионат мира по боксу Сборная Казахстана выбрала капитана на чемпионат мира по боксу
21 октября, 14:27
Бокс
"Похож на Ломаченко". Чемпион мира отметил яркого дебютанта сборной Казахстана на ЧМ-2021 "Похож на Ломаченко". Чемпион мира отметил яркого дебютанта сборной Казахстана на ЧМ-2021
21 октября, 00:29
Бокс
Серик Сапиев назвал новое место работы Серик Сапиев назвал новое место работы
20 октября, 22:49
Бокс
Молодой боксер убил ножом дикого медведя на Иртыше Молодой боксер убил ножом дикого медведя на Иртыше
20 октября, 15:15
Бокс
"Ждал китайца, но получил узбека". Чемпион мира из Казахстана высказался о победе на самом успешном ЧМ по боксу "Ждал китайца, но получил узбека". Чемпион мира из Казахстана высказался о победе на самом успешном ЧМ по боксу
19 октября, 22:04
Бокс
Дуэли с Узбекистаном и суперзвезды из Кубы. Кто остановит Казахстан на пути к победе на ЧМ-2021 Дуэли с Узбекистаном и суперзвезды из Кубы. Кто остановит Казахстан на пути к победе на ЧМ-2021
19 октября, 18:40
Около спорта
Серик Сапиев прокомментировал свое увольнение из Минспорта Серик Сапиев прокомментировал свое увольнение из Минспорта
19 октября, 17:19
Около спорта
Названа причина увольнения Серика Сапиева из Минспорта Названа причина увольнения Серика Сапиева из Минспорта
19 октября, 16:58
Бокс
Соперник Елеусинова по финалу Рио-2016 из Узбекистана вернулся в любители ради золота ЧМ по боксу Соперник Елеусинова по финалу Рио-2016 из Узбекистана вернулся в любители ради золота ЧМ по боксу
19 октября, 16:04
Около спорта
Стало известно об увольнении Серика Сапиева из Минспорта Стало известно об увольнении Серика Сапиева из Минспорта
19 октября, 15:00
Бокс
Без олимпийцев. Сборная России выбрала состав на чемпионат мира по боксу с участием Казахстана Без олимпийцев. Сборная России выбрала состав на чемпионат мира по боксу с участием Казахстана
19 октября, 12:31
Бокс
Ждем еще одну сенсацию, или как Казахстан состязался с Узбекистаном, Кубой и Россией на ЧМ по боксу Ждем еще одну сенсацию, или как Казахстан состязался с Узбекистаном, Кубой и Россией на ЧМ по боксу
19 октября, 07:40
Бокс
Казахстанские боксеры поборются за специальные пояса на чемпионате мира. Есть изменения и по перчаткам Казахстанские боксеры поборются за специальные пояса на чемпионате мира. Есть изменения и по перчаткам
18 октября, 21:44
Бокс
Конкуренты для Узбекистана и Кубы? Кто в новой сборной Казахстана по боксу станет медалистом ЧМ-2021 Конкуренты для Узбекистана и Кубы? Кто в новой сборной Казахстана по боксу станет медалистом ЧМ-2021
18 октября, 20:19
Бокс
Кто заменит Кункабаева и Левита? Сборная Казахстана по боксу назвала состав на чемпионат мира Кто заменит Кункабаева и Левита? Сборная Казахстана по боксу назвала состав на чемпионат мира
16 октября, 07:53
Бокс
Казахстан повезет чемпиона Азии и новых звезд. Кто заменит Левита и Кункабаева на ЧМ-2021 по боксу Казахстан повезет чемпиона Азии и новых звезд. Кто заменит Левита и Кункабаева на ЧМ-2021 по боксу
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus