ЧМ по боксу с рекордом: при чем тут Казахстан

Сборная Казахстана установила рекорд на молодежном чемпионате мира по боксу в черногорской Будве, передает Vesti.kz.

"Чемпионы мира по боксу вернулись в страну. На чемпионате мира, проходившем в Будве (Черногория), юношеская сборная по боксу установила рекорд и возглавила командный зачет. В соревнованиях приняли участие 593 боксера из 73 стран мира. На международных соревнованиях выступали 25 наших боксеров, из них семнадцать вернулись с призами. На счету наших спортсменов 6 золотых, 1 серебряная и 10 бронзовых медалей. Гордость страны родные и болельщики встретили сегодня в аэропорту Алматы особыми аплодисментами", - отмечается в публикации Qazsport в Telegram.

В 25 весах в мужском и женских соревнованиях казахстанская команда завоевала 17 медалей (6-1-10) и впервые в своей истории заняла первое место в общем зачете. Золото выиграли Боранбек Бексултан (51 кг), Торехан Сабырхан (67 кг), Онер Сейлхан (71 кг), Санжар-Али Бегалиев (75 кг), Елянур Турганова (50 кг) и Аружан Зейноллаева (81 кг).