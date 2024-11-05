Раскрыт секрет победной техники Головкина

Аналитик бокса, автор YouTube-канала "Боксематика" Сергей Русаков в интервью "Студии бокса Виктора Ялымова" высказался о силе удара Геннадия Головкина, передает Vesti.kz.

Также он высказался о гипотетическом бое GGG против Дмитрия Пирога, который планировался на 2012 год, но так и не состоялся из-за тяжелой травмы спины российского боксера, после которой он завершил карьеру.

- Если взять тех годов и Геннадия Головкина, кто бы победил?