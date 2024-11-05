Раскрыт секрет победной техники Головкина
Аналитик бокса, автор YouTube-канала "Боксематика" Сергей Русаков в интервью "Студии бокса Виктора Ялымова" высказался о силе удара Геннадия Головкина, передает Vesti.kz.
Аналитик бокса, автор YouTube-канала "Боксематика" Сергей Русаков в интервью "Студии бокса Виктора Ялымова" высказался о силе удара Геннадия Головкина, передает Vesti.kz.
Также он высказался о гипотетическом бое GGG против Дмитрия Пирога, который планировался на 2012 год, но так и не состоялся из-за тяжелой травмы спины российского боксера, после которой он завершил карьеру.
- Если взять тех годов и Геннадия Головкина, кто бы победил?
- Я думаю, все-таки Головкин. Он гораздо мощнее. Хотя Пирог интересен, очень интересен. Но у Головкина очень интересная техника. У него этот скрытый подшаг - это просто замечательно. Он так выводится на удар, что любо-дорого смотреть, особенно в пиковые времена. Это такой скрытый подшаг, который выводит его на ударную позицию. Это не все видят, а он там всегда есть. Поэтому его удары по печени и вообще все удары - он просто тихо, спокойно подшагивает, оказывается на ударной, а потом просто бьет как из пушки. А Пирог - у него то, что называется "предиктивная обработка". Он предвидит развитие ситуации в ринге. Очень хорошо предвидит. Он иногда отрабатывал по два-три сценария, пока противник еще не закончил первый. Так что это было бы очень интересно посмотреть, - ответил эксперт.
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