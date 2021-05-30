Представительница сборной Казахстана по боксу Фариза Шолтай стала чемпионкой Азии по боксу в весе до 81 килограмма, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале она встретилась с боксершей из Узбекистана Сохибой Рузметовой и победила ее решением судей со счетом 5:0. Таким образом, Казахстан выиграл четыре из пяти противостояний с Узбекистаном в финалах ЧА-2021.

Ранее чемпионками Азии в Дубае стали Алуа Балкибекова (до 48), Назым Кызайбай (до 51), Дина Жоламан (до 54), Римма Волосенко (до 60), Милана Сафронова (до 64) и Валентина Хальзова (до 69). Владислава Кухта (до 57) финишировала второй, а Марина Вольнова (до 75) - третьей.

Напомним, сегодня, 30 мая, в финале чемпионата Азии выступит еще одна представительница Казахстана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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