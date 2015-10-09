В бою Казахстан - Кыргызстан решилась судьба медали ЧА-2026 по боксу

Нурасыл Толебек вышел в полуфинал чемпионата Азии по боксу среди спортсменов до 23-х лет, сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 60 килограммов он провёл второй бой на турнире и завоевал путёвку в полуфинал.

В четвертьфинале Толебек встретился с представителем Кыргызстана Амантуром Джумаевым. Поединок прошёл в высоком темпе — оба боксёра с первых секунд сделали ставку на открытую борьбу и постоянно обменивались ударами.

Судьи отдали победу казахстанцу со счётом 4:1, обеспечив ему место в полуфинале чемпионата Азии. Таким образом, Толебек гарантировал себе как минимум бронзу континентального первенства.

Напомним, сегодня на ринг выйдут еще четыре казахстанца. Чемпионат Азии проходит с 3 по 16 июля. В нем принимают участие спортсмены не старше 19-ти и 23-ти лет.

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