Разгром со счетом 5:0 гарантировал Казахстану медаль ЧА-2026 по боксу

Бексултан Боранбек вышел в полуфинал чемпионата Азии по боксу для спортсменов не старше 23-х лет, сообщают Vesti.kz.

Чемпион мира среди молодёжи Боранбек успешно стартовал на континентальном первенстве. В 1/4 финала в весе до 55 килограммов казахстанский боксёр встретился с представителем Южной Кореи Уджу Жангом и на протяжении всех трёх раундов полностью контролировал ход поединка.

По итогам боя судьи единогласным решением отдали победу Бексултану — 5:0, что обеспечило ему путёвку в полуфинал чемпионата Азии.

Таким образом, он гарантировал себе как минимум бронзу чемпионата Азии. Ранее Нурзат Онгаров (50 кг) остановился в шаге от медали , проиграв раздельным решением судей чемпиону Азии Дайчи Ивае из Японии.

Напомним, сегодня на ринг выйдут еще пять казахстанцев. Двое в дневной и трое в вечерней сессии, которая стартует в 15:00 по казахстанскому времени.

Чемпионат Азии проходит с 3 по 16 июля. В нем принимают участие спортсмены не старше 19-ти и 23-ти лет.

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