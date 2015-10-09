Судьи решили исход боя Казахстана за медаль ЧА-2026 по боксу

Казахстанец Нурзат Онгаров завершил выступление на чемпионате Азии по боксу для спортсменов не старше 23-х лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в 1/4 финала в весовой категории до 50 килограммов был серебряный призер чемпионата Азии 2026 года японец Дайчи Ивая.

В напряжённом бою казахстанский боксёр уступил раздельным решением судей со счётом 2:3 и завершил выступление на турнире.

Отметим, сегодня на ринг выйдут еще шесть казахстанцев. По три в дневной и вечерней сессии, которая стартует в 15:00 по казахстанскому времени.

Чемпионат Азии проходит с 3 по 16 июля. В нем принимают участие спортсмены не старше 19-ти и 23-ти лет.

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