Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Любительский бокс
Сегодня 10:42
 

Судьи решили исход боя Казахстана за медаль ЧА-2026 по боксу

  Комментарии

Поделиться
Судьи решили исход боя Казахстана за медаль ЧА-2026 по боксу ©instagram.com/boxingkazakhstan

Казахстанец Нурзат Онгаров завершил выступление на чемпионате Азии по боксу для спортсменов не старше 23-х лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанец Нурзат Онгаров завершил выступление на чемпионате Азии по боксу для спортсменов не старше 23-х лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в 1/4 финала в весовой категории до 50 килограммов был серебряный призер чемпионата Азии 2026 года японец Дайчи Ивая.

В напряжённом бою казахстанский боксёр уступил раздельным решением судей со счётом 2:3 и завершил выступление на турнире.


Отметим, сегодня на ринг выйдут еще шесть казахстанцев. По три в дневной и вечерней сессии, которая стартует в 15:00 по казахстанскому времени.

Чемпионат Азии проходит с 3 по 16 июля. В нем принимают участие спортсмены не старше 19-ти и 23-ти лет.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!