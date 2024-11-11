В Азиатской конфедерации отреагировали на триумф Казахстана на ЧМ по боксу

Пресс-служба Азиатской конфедерации бокса (ASBC) подвела итоги выступления Казахстана на прошедшем в Будве (Черногория) молодежном чемпионате мира-2024, передают Vesti.kz.

"Азиатские боксеры завоевали более половины золотых медалей на молодежном чемпионате мира по боксу IBA в Будве, и Азия стала лучшей конфедерацией. Казахстан, Узбекистан, Китай, КНДР, Иран и Кыргызстан добились своих лучших достижений за всю историю соревнований.

Всего участниками турнира были тринадцать азиатских стран: Афганистан, Китай, КНДР, Гонконг, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Непал, Палестина, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Казахстан вернулся на вершину командного рейтинга с шестью золотыми, одной серебряной и десятью бронзовыми медалями. Их четырехкратный чемпион Азии Торехан Сабырхан был назван лучшим молодым боксером на этом турнире. Также свои лучшие результаты показали Елянур Турганова, Бексултан Боранбек, Онер Сейлхан и Санжарали Бегалиев", - пишет пресс-служба ASBC.