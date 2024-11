Боксер постригся во время боя и одержал победу: забавное видео

Американский боксер Остин ДеАнда столкнулся с неожиданной проблемой в поединке против ДеАундре Петтуса. В третьем раунде, пропустив серию ударов, он понял, что длинные волосы мешают ему видеть происходящее на ринге и эффективно защищаться. Однако решение проблемы оказалось весьма оригинальным, передают Vesti.kz.

На помощь пришел его тренер, который, недолго думая, схватил ножницы и начал стричь волосы прямо на месте.

Остин, казалось, был к этому готов и даже успел пошутить:

На что тренер отреагировал:

Austin DeAnda had to get a quick haircut during the fight after his braids came apart 💇‍♂️ pic.twitter.com/ivQxpS4fcI