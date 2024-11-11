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Профи-бокс
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Майк Тайсон узнал размер гонорара за бой с Джейком Полом

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Майк Тайсон узнал размер гонорара за бой с Джейком Полом ©instagram.com/mostvaluablepromotions

15 ноября в Арлингтоне, штат Техас, состоится профессиональный боксерский поединок между легендой ринга Майком Тайсоном и популярным блогером и боксером Джейком Полом, сообщают Vesti.kz.

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15 ноября в Арлингтоне, штат Техас, состоится профессиональный боксерский поединок между легендой ринга Майком Тайсоном и популярным блогером и боксером Джейком Полом, сообщают Vesti.kz.

Бой будет рассчитан на восемь раундов по две минуты.

58-летний Тайсон, возобновивший карьеру после долгого перерыва в 2020 году, ранее провел выставочный бой против Роя Джонса-младшего.

27-летний Джейк Пол летом этого года одержал десятую профессиональную победу, нокаутировав экс-бойца UFC Майка Перри.

По информации источников, близких к ситуации Тайсон получит гарантированный гонорар в размере двадцати миллионов долларов, в то время как его сопернику причитается в два раза большая сумма.

Тайсон Майк Пол Джейк Профессиональный бокс

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