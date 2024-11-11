Стала известна дата жеребьевки клубного ЧМ с участием Мбаппе, Месси и Холанда

Жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу 2025 года состоится 5 декабря в Майами (США), сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт ФИФА.

Турнир впервые будет проводиться в расширенном формате с участием 32 команд.

Он пройдет с 15 июня по 13 июля в США, а матч открытия состоится на домашнем стадионе клуба Лионеля Месси "Интер Майами" в Форт-Лодердейле. Уже определены 31 из 32 участников, последний клуб станет известен после финала Кубка Либертадорес 30 ноября.

Примечательно, что на ЧМ не сыграют "Барселона", "Арсенал" и клуб Криштиану Роналду саудовский "Аль-Наср". В числе участников "Реал", одной из звезд которого является Килиан Мбаппе и "Манчестер Сити", за который выступает норвежец Эрлинг Холанд.

УЕФА: "Челси", "Реал", "Манчестер Сити", "Бавария", ПСЖ, "Интер", "Порту", "Бенфика", "Боруссия" Д, "Ювентус", "Атлетико", "Ред Булл Зальцбург".

КОНМЕБОЛ: "Палмейрас", "Фламенго", "Флуминенсе", "Ривер Плейт", "Бока Хуниорс".

КОНКАКАФ: "Монтеррей", "Сиэтл", "Леон", "Пачука", "Интер Майами".

АФК: "Аль-Хиляль", "Урава Ред", "Аль-Айн", "Ульсан".

ОФК: "Окленд Сити".

КАФ: "Аль-Ахли" (Египет), "Видад", "Есперанс", "Мемелоди Сандаунс".