Стала известна дата жеребьевки клубного ЧМ с участием Мбаппе, Месси и Холанда
Жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу 2025 года состоится 5 декабря в Майами (США), сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт ФИФА.
Жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу 2025 года состоится 5 декабря в Майами (США), сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт ФИФА.
Турнир впервые будет проводиться в расширенном формате с участием 32 команд.
Он пройдет с 15 июня по 13 июля в США, а матч открытия состоится на домашнем стадионе клуба Лионеля Месси "Интер Майами" в Форт-Лодердейле. Уже определены 31 из 32 участников, последний клуб станет известен после финала Кубка Либертадорес 30 ноября.
Примечательно, что на ЧМ не сыграют "Барселона", "Арсенал" и клуб Криштиану Роналду саудовский "Аль-Наср". В числе участников "Реал", одной из звезд которого является Килиан Мбаппе и "Манчестер Сити", за который выступает норвежец Эрлинг Холанд.
УЕФА: "Челси", "Реал", "Манчестер Сити", "Бавария", ПСЖ, "Интер", "Порту", "Бенфика", "Боруссия" Д, "Ювентус", "Атлетико", "Ред Булл Зальцбург".
КОНМЕБОЛ: "Палмейрас", "Фламенго", "Флуминенсе", "Ривер Плейт", "Бока Хуниорс".
КОНКАКАФ: "Монтеррей", "Сиэтл", "Леон", "Пачука", "Интер Майами".
АФК: "Аль-Хиляль", "Урава Ред", "Аль-Айн", "Ульсан".
ОФК: "Окленд Сити".
КАФ: "Аль-Ахли" (Египет), "Видад", "Есперанс", "Мемелоди Сандаунс".
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