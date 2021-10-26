21-летний боксер выиграл для Казахстана четвертый бой подряд на ЧМ-2021

Казахстанский боксер Нурканат Райыс с победы стартовал на чемпионате мира по боксу в Белграде, передает корреспондент Vesti.kz.

21-летний Райыс (до 75 килограммов) выиграл по очкам поединок у Стефана Савковича из Черногории, а во втором круге его соперником станет Влад Гаврилыч из Молдовы.

Напомним, что ранее сенсацию второго соревновательного дня ЧМ-2021 совершил бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Сакен Бибосынов из Казахстана, победивший в первом поединке турнира золотого медалиста Игр-2016 Хасанбоя Дусматова из Узбекистана.

Казахстанец победил олимпийского чемпиона из Узбекистана и сотворил сенсацию на ЧМ по боксу

Ранее вступили в борьбу еще два казахстанца - первые поединки выиграли Серик Темиржанов (до 57 килограммов) и Абылайхан Жусупов (до 67 килограммов).

Расписание боев других боксеров сборной Казахстана доступно здесь.

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