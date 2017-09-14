Какого черта 118-110 в пользу "Канело"? AIBA, это ваша работа? - скандальный ирландский боксер

Он по себе знает, что такое несправедливое судейское решение.
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Ирландский боксер Майкл Конлан (3-0, 3 КО) жестко раскритиковал вердикт судей в бою между казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок в Лас-Вегасе завершился ничьей. Казахстанец сохранил все свои титулы чемпиона мира - по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, но прервал серию из 37 побед подряд в 37 боях. Видео самых впечатляющих эпизодов поединка смотрите здесь.
"Мир знает, кто чемпион!". Геннадий Головкин обратился к болельщикам после боя с "Канело"
"Какой бой! У меня вышло 7:5 по раундам в пользу GGG. Надеюсь, он получит результат, который заслуживает", - написал Конлан перед объявлением вердикта и, как оказалось, не зря сомневался.
"118-110 - какого черта? Это полное дерьмо! AIBA, это ваша работа?"- потроллил и одновременно выразил негодование решением судей по Конлан.
Фото судейских записок
What a fight, I have #GGG 7-5 #CaneloGGG hope he gets the results he deserves! #GoodBoy!!— Michael Conlan (@mickconlan11) 17 сентября 2017 г.
118-110 WTF!!! That's bullshit !!— Michael Conlan (@mickconlan11) 17 сентября 2017 г.
Was this your work @AIBA_Boxing ??? https://t.co/LGlunIHpZe— Michael Conlan (@mickconlan11) 17 сентября 2017 г.
Отметим, что Международную ассоциацию любительского бокса (AIBA) Конлан вспомнил неспроста. На Олимпиаде-2016 ирландец остался без медали, так как в четвертьфинале проиграл россиянину Владимиру Никитину, причем многие специалисты назвали вердикт ограблением. Сразу после того боя Конлан показал средний палец официальным лицам из AIBA, назвал организацию "ублюдками, укравшие мечту" и ушел в профессиональный бокс. На следующий поединок Никитин не смог выйти из-за травмы, которую своими ударами ему нанес Конлан, и поэтому уехал из Рио с бронзовой медалью.
Стоит сказать, что Конлан - не единственный профессиональный боксер, не согласный с решением судей боя Головкин - Альварес. Солидарны с ним Мэнни Пакьяо, Сергей Ковалев, Леннокс Льюис, Эрисланди Лара, Теренс Кроуфорд и Билли Джо Сондерс.
Счет 118-110 в пользу "Канело" выставила судья-женщина Аделейд Берд, тогда Дэйв Моретти поставил 115-113 в пользу Головкина, а Дон Трелла - ничью 114-114. Подробнее о Берд можно прочитать здесь. Атлетическая комиссия Невады решила отстранить ее от больших боев.
К сожалению, одна из судей пришла с подписанной карточкой. Ей нужно вернуться в школу, она не может быть такой слепой - Абель Санчес
Высказались по судейству и главные участники события: Головкин назвал вердикт ужасным, а Альварес заявил, что выиграл семь или восемь раундов.