Какого черта 118-110 в пользу "Канело"? AIBA, это ваша работа? - скандальный ирландский боксер

Ирландский боксер Майкл Конлан (3-0, 3 КО) жестко раскритиковал вердикт судей в бою между казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Поединок в Лас-Вегасе завершился ничьей. Казахстанец сохранил все свои титулы чемпиона мира - по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, но прервал серию из 37 побед подряд в 37 боях. Видео самых впечатляющих эпизодов поединка смотрите здесь.

"Мир знает, кто чемпион!". Геннадий Головкин обратился к болельщикам после боя с "Канело"



"Какой бой! У меня вышло 7:5 по раундам в пользу GGG. Надеюсь, он получит результат, который заслуживает", - написал Конлан перед объявлением вердикта и, как оказалось, не зря сомневался.



"118-110 - какого черта? Это полное дерьмо! AIBA, это ваша работа?"- потроллил и одновременно выразил негодование решением судей по Конлан.



Фото судейских записок





What a fight, I have #GGG 7-5 #CaneloGGG hope he gets the results he deserves! #GoodBoy!!