К сожалению, одна из судей пришла с подписанной карточкой. Ей нужно вернуться в школу, она не может быть такой слепой - Абель Санчес

Тренер Головкина усомнился в честном судействе боя с "Канело".
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- Судейство - ужасное, это плохо для бокса. Я видел статистику в компьютере - Головкин
Абель Санчес, являющийся тренером чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), высказал сомнения по поводу честного судейства в поединке его подопечного против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО).
"К сожалению, один из судей пришла с карточкой, которая уже была написана. У меня были некоторые вопросы насчет нее, когда мы получили список судей, из-за ее неустойчивых выступлений.
Ей нужно вернуться в школу и научиться судить поединки. Она не может быть такой слепой и некомпетентной. Что-то нужно делать с решениями, это несправедливо по отношению к бойцам", - цитирует Санчеса Boxing News.
Скорее всего, тренер Головкина имел в виду Аделейд Берд, которая выставила 118-110 в пользу Альвареса. А Дэйв Моретти поставил 115-113 в пользу Головкина, а Дон Трелла - ничью 114-114.
В свою очередь, глава Спортивной комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт уже отстранил Берд от больших боев, отметив, что она "немного перестаралась" и у всех бывает плохой день. При этом абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд призывал ее и вовсе уволить.
Между тем авторитетный американский тренер и эксперт ESPN Тедди Атлас назвал продуктом "коррупции в боксе" ничейный результат поединка между Головкиным и Альваресом. Сам казахстанец на пресс-конференции после боя назвал ужасным судейство.