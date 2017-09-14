Тедди Атлас назвал ничью в поединке Головкин - Альварес результатом "коррупции в боксе"

Авторитетный эксперт отметил, что в боксе есть определенная "каста", которая все контролирует.
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Тедди Атлас. Фото: boxingscene.com
Авторитетный американский тренер и эксперт ESPN Тедди Атлас назвал продуктом "коррупции в боксе" ничейный результат поединка между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, КО).
Их бой состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Судьи не смогли определить победителя по итогам 12 раундов, и была объявлена ничья (118-110 Альваресу, 115-113 Головкину, 114-114).
"Следуйте за деньгами. Бокс не чтит те вещи, которые должен. Бокс чтит деньги, контроль и власть. Существует только определенные брокеры в боксе, некоторые промоутеры, и у них есть власть. Они контролируют, какие судьи будут, а какие нет, и за кого они будут голосовать. Лас-Вегас - то место, куда деньги вернутся для реванша", - сказал Атлас в эфире ESPN.
Наибольшие споры и разногласия в боксерском обществе вызвали оценки Аделейд Берд, которая выставила 118-110 в пользу Альвареса. Так, абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд даже призвал уволить ее. Сам Головкин на пресс-конференции после боя назвал ужасным судейство в его поединке с Альваресом.
Между тем глава Спортивной комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт уже отстранил Берд от больших боев, отметив, что она "немного перестаралась" и у всех бывает плохой день.
Их бой состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Судьи не смогли определить победителя по итогам 12 раундов, и была объявлена ничья (118-110 Альваресу, 115-113 Головкину, 114-114).
"Следуйте за деньгами. Бокс не чтит те вещи, которые должен. Бокс чтит деньги, контроль и власть. Существует только определенные брокеры в боксе, некоторые промоутеры, и у них есть власть. Они контролируют, какие судьи будут, а какие нет, и за кого они будут голосовать. Лас-Вегас - то место, куда деньги вернутся для реванша", - сказал Атлас в эфире ESPN.
Наибольшие споры и разногласия в боксерском обществе вызвали оценки Аделейд Берд, которая выставила 118-110 в пользу Альвареса. Так, абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд даже призвал уволить ее. Сам Головкин на пресс-конференции после боя назвал ужасным судейство в его поединке с Альваресом.
Между тем глава Спортивной комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт уже отстранил Берд от больших боев, отметив, что она "немного перестаралась" и у всех бывает плохой день.