Судейство - ужасное, это плохо для бокса. Я видел статистику в компьютере - Головкин

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 1:0
Анжи Краснодар 1:5
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Тоттенхэм Суонси Сити 0:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 2:1
Рома Верона Хеллас 3:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 4:0
РБ Лейпциг Боруссия М 2:2
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 2:3
Судува Кауно Жальгирис 21:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 1:3
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 1:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 1:0 ТП
Берреттини Бублик 2:0
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 1:2
Макхэйл Дияс 1:2
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Алырзаев 3:0
Головкин Альварес 1:1
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 1:7
>>>
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Тосно Спартак М 16:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Витязь 1:0
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Головкин Альварес 1:1
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 21:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 2:1
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Като Дияс 0:1
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Зенит Уфа 23:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Болонья Интер 00:45
Беневенто Рома 22:30
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Ювентус Торино 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Кайрат Ордабасы 20:00
Астана Тараз 15:00
Окжетпес Атырау
Акжайык Шахтер
Ордабасы Иртыш
Актобе Кайсар
Кайрат Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Фастав Злин Славия П 21:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Витязь 13:00
Барыс Сибирь 17:00
Авангард Югра 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Салават Юлаев Северсталь 20:00
Ак Барс Динамо Р 22:00
Амур Витязь 15:30
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Барыс Динамо М 17:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер
Астана Бейбарыс
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 2:1
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Като Дияс 0:0
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Нара Путинцева 11:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 21:35
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Обсуждаемые

Судейство - ужасное, это плохо для бокса. Я видел статистику в компьютере - Головкин

Казахстанский боксер остался недоволен работой судей в его поединке с "Канело".

Ссылки по теме:

24 Комментария
Фото: bleacherreport.com
Фото: bleacherreport.com

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) на пресс-конференции после боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, КО) выразил недовольство по поводу судейства, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи не смогли определить победителя, и была объявлена ничья (118-110 Альваресу, 115-113 Головкину, 114-114).

"Для меня судейство - ужасное. Это плохо для бокса. Я все еще чемпион, но сегодняшнее судейство - это нечто невероятное. Это ужасно. Я видел статистику в компьютере, видео реакции людей", - сказал Головкин.

При этом Головкин не единственный, кто затронул тему судейства в бою с "Канело". Так, чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс назвал ограблением ничейных исход их поединка. Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд призвал уволить судью, которая выставила "118-110" в пользу мексиканца.

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис назвал смешным решение судей, а россиянин Сергей Ковалев - "позорным и полной лабудой". В свою очередь филиппинец Мэнни Пакьяо потроллил судей, а кубинский боксер Эрисланди Лара, который в свое время "спорным решением" проиграл Альваресу, поддержал Головкина.

  Комментариев: 24
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 11:53
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1264
Статистику ты видел на компьютере. Бокс - это не компьютер. Люди видели по ТВ как ты выглядел неумехой по сравнению с Альваресом. Он попадал более четко и акцентировано. Ты же просто кидал свои джебы по перчаткам и проваливался на канаты.
Ответить -2
 
Адиль Жайлаубаев Сегодня 12:01
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 228
Шымкентский пацанчик,все авторитеты бокса дураки, только ты сама справедливость
Ответить 0
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 12:06
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1264
Адиль Жайлаубаев, вам пока что переводят только тех, кто за Головкина, другие мнения вести кз еще не переводил
Ответить 1
 
#23 Сегодня 12:10
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 695
Шымкентский пацанчик,а с чего это Лара, Кроуфорд, Пакьяо и Льюис за Головкина то?))) или ты дождёшься что скажет мейвезер и одлх, и будешь с умным видом заявлять что это объективный взгляд?)))
Ответить 0
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 12:24
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1264
#23, так а почему только у Льюиса и Лары объективный взгляд? Лара вообще предвзят
Ответить 0
 
Rahymzhan Ismagulov Сегодня 12:03
Статус: Профи
Рейтинг: 330
Шымкентский пацанчик,ты педик пассив!
Ответить -2
 
К700 ВСR BCa Сегодня 12:28
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 541
Шымкентский пацанчик, Узбексий пртишка ты что против Гены имеешь
Ответить 0
 
AsanKoke Сегодня 11:57
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1167
Слыш ТЫ, троль вонючий , исчезни!!!!
Ответить -1
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 11:58
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1252
Ну ладно зато денег заработал и забери последний пояс у били а после этого можно и реванш на твоих условиях . Ты победил это даже именитые боксеры говарят так что удачи чемп.
Ответить 0
 
Адиль Жайлаубаев Сегодня 11:58
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 228
Поддержка отличная!!! Народный чемп наш Гена!!! Молодец
Ответить 0
 
Азамат Ибрагимов Сегодня 11:59
Статус: Дублёр
Рейтинг: 195
Шымкенттің кеңкелесі сен бокстан хабарың жоқ кухонный боксерсің қатын сияқты елді күндеп жігіт болсаң өз атыңды жазып сосын коментари жаз тығылмай жағыңды 6 жерден айырса
Ответить 1
 
Азамат Ибрагимов Сегодня 11:59
Статус: Дублёр
Рейтинг: 195
Шымкенттің кеңкелесі сен бокстан хабарың жоқ кухонный боксерсің қатын сияқты елді күндеп жігіт болсаң өз атыңды жазып сосын коментари жаз тығылмай жағыңды 6 жерден айырса
Ответить 1
 
Timur Sultanov Сегодня 12:00
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 634
Гена, ты наш кумир, но сегодня и я дал бы ночью. Не по чемпионский ты его провел. В следующем бою, Канело будет уже другим, более смелым и более уверенным.
Ответить 3
 
#23 Сегодня 12:01
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 695
Альварес попадал акцентированно))) между прочим по силовым в голову Гена выиграл 102-72, а по джебам и вовсе в 2 раза. Рыжий по корпусу в основном бил 44 удара, когда Гена по корпусу не бил, всего 8, а охотился за головой. А где он проваливал Гену что-то не видел, уклонялся соглашусь, как и Гена это делал не плохо.
Ответить 1
 
LEGENDA Сегодня 12:01
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1070
это ужасно для бокса ))) КАНЕЛО -хан это тоже ужасно аххахха
Ответить -1
 
Нур Султан Сегодня 12:04
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Если Легенда в 8 вессах говорит в пользу Гены то для нас он номер 1. А те кто против завидуйте молча Казахстану. Так как нет такого у вас без пяти минут суперчемпиона. АЛҒА ЖІГІТТЕР)))
Ответить 0
 
Donald Trump Сегодня 12:04
Статус: Дублёр
Рейтинг: 161
Бой изначально был договорным. Нас развели промоутеры.
Ответить 1
 
Gabit Kinajt Сегодня 12:04
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1144
Кроме обывательских мнений диванных экспертов, есть более весомые от Пакмэна, Льюиса, Кроуфорда, Лары, которые мало сомневаются в успехе ГГГ
Ответить 0
 
Zico Zico Сегодня 12:05
Статус: Дублёр
Рейтинг: 179
Пацан-гавнюк, если ты такой умный почему не комментируешь слова Мэнни Пакьяо, Леннокса Льюиса, Теренса Кроуфорда, Эрисланди Лара? Или ты думаешь что твое мнение нам важно?Исчезни отсюда, после ихнего мнения твое для нас ничто.
Ответить 1
 
Думан Сембаев Сегодня 12:11
Статус: Любитель
Рейтинг: 18
Братья не обращайте внимание на всяких идиотов нервы надо беречь
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 12:12
Статус: МСМК
Рейтинг: 990
Гена победил
Ответить 0
 
Тимка Касимов Сегодня 12:16
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
Никто так не прасловляет нашу страну как Гена. Благодаря ему многие узнают о кз. Седня утром все видели что Гена выиграл. Неважно что говорят другие главное я видел что гена выиграл у одного из самых сильных боксеров. Простой парень из Караганды который всего добился сам. Гена спасибо что ты есть у нашего народа.
Ответить 0
 
Mahmud Сегодня 12:46
Статус: Юниор
Рейтинг: 57
А кто-то глупо говорил, что GGG побеждал в основном мешков, а "Canelo" наоборот бился только с сильнейшими, и одному из них проиграл, Флойду Мейвезеру.
Вопрос к ним: Почему тогда "Canelo" не победил GGG, если по их заблуждению GGG выигрывал только мешков а "Canelo" сильных? По такой ловкие "Canelo" тогда должен был просто уничтожить GGG, но мы все видели, что такого не случилось! Так кто бил мешков-то?))) Кто бьется с сильнейшими и побеждает их в основном, тот должен по логике просто нокаутировать "мешкобоев")))
Алло, кто ответит, или язык с жопы мула вытащить не можете? Или мул не отпускает, так как ваш рот занят органом мула? )))
Ответить 0
 
Éric Kim Сегодня 12:58
Статус: Профи
Рейтинг: 454
Mahmud, красава, результаты компибокса по статистике
По ударам Гена выбросил 703 удара и попал 218. По джэбам у Гены 108 попаданий, по силовым 110 попаданий.
У Канело выброшено 505, попал 169. Джэбов 55, силовых 114.
В 10 из 12 раундов Гена попал больше, шымпоц или это для тебя тоже не факты,
Ответить 0
 