Мэнни Пакьяо потроллил судей боя Головкин - "Канело"

Филиппинцу понравился сам бой, но его огорчил вердикт.
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Мэнни Пакьяо. Фото sportingnews.com
Легендарный филиппинец и единственный в истории бокса чемпион мира в восьми разных весовых категориях Мэнни Пакьяо высказал свое мнение о решении судей боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок в Лас-Вегасе завершился ничьей. Казахстанец сохранил все свои титулы - чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, но прервал серию из 37 побед подряд в 37 боях. Видео самых впечатляющих эпизодов поединка смотрите здесь.
"Они прислали этих судей из Австралии? #CaneloGGG" - написал Пакьяо сразу после объявления результата боя, намекнув на свой последний бой против австралийца Джеффа Хорна, где победу отдали его сопернику, дравшемуся в родном городе.
При этом после девятого раунда у Пакьяо был счет 6:3 в пользу Головкина. Филиппинец по время боя также написал "Это то, почему я люблю бокс!", отметив уровень поединка, а еще похвалил Головкина: "То, как GGG отрезает ринг - это чудесно!".
Несогласие с результатом поединка также выразили другие видные фигуры из мира бокса: Леннокс Льюис, Сергей Ковалев, Эрисланди Лара, Теренс Кроуфорд и Билли Джо Сондерс.
Поединок в Лас-Вегасе завершился ничьей. Казахстанец сохранил все свои титулы - чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, но прервал серию из 37 побед подряд в 37 боях. Видео самых впечатляющих эпизодов поединка смотрите здесь.
"Они прислали этих судей из Австралии? #CaneloGGG" - написал Пакьяо сразу после объявления результата боя, намекнув на свой последний бой против австралийца Джеффа Хорна, где победу отдали его сопернику, дравшемуся в родном городе.
При этом после девятого раунда у Пакьяо был счет 6:3 в пользу Головкина. Филиппинец по время боя также написал "Это то, почему я люблю бокс!", отметив уровень поединка, а еще похвалил Головкина: "То, как GGG отрезает ринг - это чудесно!".
Несогласие с результатом поединка также выразили другие видные фигуры из мира бокса: Леннокс Льюис, Сергей Ковалев, Эрисланди Лара, Теренс Кроуфорд и Билли Джо Сондерс.
Did they bring these judges over from Australia? #CaneloGGG— Manny Pacquiao (@mannypacquiao) 17 сентября 2017 г.
This is why I love boxing! #CaneloGGG— Manny Pacquiao (@mannypacquiao) 17 сентября 2017 г.
I have GGG up 6-3 so far. Do you agree? #CaneloGGG— Manny Pacquiao (@mannypacquiao) 17 сентября 2017 г.
The way GGG cuts off the ring is amazing! #CaneloGGG— Manny Pacquiao (@mannypacquiao) 17 сентября 2017 г.